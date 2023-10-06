Андрей Бочаров провел встречу с Олегом Матыциным и Дмитрием Мезенцевым





В администрации Волгоградской области сегодня, 6 октября, состоялась встреча Андрея Бочарова с Госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым, Министром спорта РФ Олегом Матыциным, Первым заместителем Министра спорта и туризма Республики Беларусь Александром Дороховичем. По информации волгоградского обладмина, стороны обсудили направления сотрудничества.

Напомним, что в Волгоград в этом году принимает этап юношеской Спартакиады Союзного государства. Открывая встречу, Андрей Бочаров поблагодарил представителей Белоруссии за доверие и выбор города-героя в качестве площадки для проведения спортивных состязаний.

– Мы постарались сделать все, чтобы Спартакиада прошла на самом высоком уровне, чтобы наши дети не только проявили свое мастерство, спортивные навыки, но и ближе познакомились с нашей историей, подружились между собой. Именно такое общение по-настоящему укрепляет дружбу между странами на десятилетия вперед, – сказал губернатор Волгоградской области. – Наш регион очень активно сотрудничает с регионами Белоруссии. У нас достаточно серьезные прочные связи. Более 200 волгоградских предприятий участвуют во внешнеторговой деятельности с Республикой Беларусь.

– Волгоградская область вписана в систему межрегиональных отношений, особых отношений с Республикой Беларусь. У региона огромный потенциал, – в свою очередь отметил Дмитрий Мезенцев. – Мы очень благодарны президенту России Владимиру Путину и президенту Беларуси Александру Лукашенко за то, что сегодня качество взаимодействия, реальной экономической интеграции, межпарламентское сотрудничество по десяткам подтверждённых и новых направлений вышли на совершенно новый масштаб.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили совместные проекты, направленные на сохранение исторической правды и памяти, развитие спорта, патриотического туризма. В том числе Дмитрий Мезенцев предложил укрепить связи между открывшемся в 2023 году музеем в мемориальном комплексе «Хатынь», комплексом «Брестская крепость — герой» с музеем-панорамой «Сталинградская битва».