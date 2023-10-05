В Михайловке в ДТП ранены 5 человек, среди них – трое детей

Происшествия 05.10.2023 22:20
0
05.10.2023 22:20
Очередное ДТП с тяжелыми последствиями случилось сегодня вечером в городском округе Михайловка. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 5 октября примерно в 18:55 на 182-м км автодороги "Жирновск-Вешенская" Михайловского района 71-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Transporter, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество Daewoo Matiz под управлением 19-летнего жителя региона.
В результате аварии с травмами различной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля Daewoo Matiz, а также его пассажиры - 28- летняя женщина, девочки 9-ти и 4-х лет и 8-месячный мальчик.
Прокуратура взяла на контроль расследование происшествия.
Фото прокуратуры Волгоградской области
Под Волгоградом погиб водитель «ГАЗ», перевозившего скот05.10.2023 21:52
Происшествия 05.10.2023 21:52
В Волжском на ходу загорелся трамвай №4а05.10.2023 19:56
Происшествия 05.10.2023 19:56
Опубликовано видео с выжившими в смертельном ДТП под Волгоградом05.10.2023 18:03
Происшествия 05.10.2023 18:03
Четыре человека погибли в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области05.10.2023 16:20
Происшествия 05.10.2023 16:20
Мэрию и думу Волжского эвакуировали из-за угрозы взрыва05.10.2023 13:57
Происшествия 05.10.2023 13:57
На заводе «НьюБио» в Волгоградской области потушили пожар в сушилке05.10.2023 11:18
Происшествия 05.10.2023 11:18
В Волгограде в ДТП с почтовым фургоном пострадали двое человек05.10.2023 10:21
Происшествия 05.10.2023 10:21
В Волгограде экс-бизнесмен напал на полицейского во время погони — видео04.10.2023 21:45
Происшествия 04.10.2023 21:45
В Волгограде на переходе у суда снесли пенсионерку с сумками: видео04.10.2023 20:49
Происшествия 04.10.2023 20:49
Под Волгоградом третий час разгорается крупный ландшафтный пожар04.10.2023 18:59
Происшествия 04.10.2023 18:59
Сбитый иномаркой 3-летний мальчик попал в хирургию больницы Волгограда04.10.2023 13:04
Происшествия 04.10.2023 13:04
Под Волгоградом двое разбойников с ножницами отбирали деньги на еду и водку04.10.2023 08:29
Происшествия 04.10.2023 08:29
В Волгограде автокран въехал в вагончик с рабочими03.10.2023 17:05
Происшествия 03.10.2023 17:05
В Быково Волгоградской области школьный автобус переехал ученика03.10.2023 15:37
Происшествия 03.10.2023 15:37
Полицией задержаны волгоградцы, открывшие стрельбу из автомата на улице03.10.2023 13:10
Происшествия 03.10.2023 13:10