Федеральные новости

От телефонов до мебели: конфискованное по административным делам имущество отдадут регионам

Федеральные новости 06.10.2023 07:49
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06.10.2023 07:49


Соответствующие поправки в КоАП РФ, согласно которым конфискованное по делам об административных правонарушениях имущество подлежит обращению в собственность регионов, разработало правительство РФ.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на документы, регионам отойдет конфискованное имущество, явившееся орудием совершения или предметом административного правонарушения, перечень которого утверждается правительством РФ. Исключения сделаны для имущества, конфискованного в соответствии со статьей 14.10 или главой 16 КоАП РФ. Это  контрафакт и товары, попавших под таможенные нарушения. Также вносимые изменения не относятся к имуществу, полученному в результате совершения коррупционных правонарушений.

Перечень имущества, разработанный правительством РФ, который подлежит обращению в собственность регионов:

- продукция незаконного природопользования, а также орудия охоты, рыболовства, заготовки древесины;

- парфюмерная, косметическая продукция и бытовая химия;

- продовольственная и сельскохозяйственная продукция;

- телефоны, компьютерная и бытовая техника и их комплектующие;

- печатная и иная полиграфическая продукция;

- детские товары;

- мебель, предметы интерьера и прочая продукция бытового назначения;

- тара, упаковка.

Порядок распоряжения таким имуществом определят региональные власти.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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