В Волгограде 7 октября пройдут соревнования «Высота 102»

Расследования 05.10.2023 12:38
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05.10.2023 12:38
7 октября 2023 года в 10:00 в Волгограде пройдут соревнования «Высота 102» по скоростному подъему среди пожарных-спасателей. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, огнеборцы, имеющие квалификацию «газодымозащитник», смогут испытать себя на прочность, скорость и выносливость, приняв участие в забеге в одном из самых высотных зданий города-героя – административном комплексе «Волгоград-СИТИ».Совершать подъем на самый верх небоскреба пожарные будут в полной боевой экипировке, которая весит свыше 20 килограммов.
- Этот формат спортивных соревнований пожарных-спасателей призван обратить внимание общества на важность спасательного дела, - пояснили в ведомстве.
Такие забеги по лестницам небоскреба в ГУ МЧС по Волгоградской области проводят регулярно.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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