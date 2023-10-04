Николаевский районный суд в Волгоградской области арестовал на 1 месяц и 10 суток гражданина Египта, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает V102.RU.

По данным районного суда, иностранец причинил материальный ущерб пенсионерке на сумму 2,6 миллиона рублей.

По версии следствия, пожилая женщина стала жертвой телефонного мошенника, который представился сотрудником Центробанка РФ и убедил ее срочно снять деньги для зачисления их на «безопасный» счет. Для этого пенсионерке нужно было передать сумку с деньгами курьеру - гражданину Египта. Это произошло в период с 1 по 8 сентября текущего года. Иностранец часть денег оставил себе, а большую часть суммы перевел на неустановленные счета.

Личность курьера установили, а 27 сентября задержали. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. В ходе допроса иностранец вину не признал.

По данным информагентства, гражданин Египта является студентом одного из вузов.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



