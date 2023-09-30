Защитник «Ротора» Сергей Зуйков: «Матч с «Аланией» мы провели по нашему сценарию»

Волгоградский «Ротор» 27 сентября в 1/32 финала Кубка России на домашней арене обыграл лидера Первой лиги владикавказскую «Аланию» со счётом 1:0. Победный гол на счету Ризвана Ахмедханова со стандарта. Ранее в эксклюзивном интервью V102.RU защитник волгоградского клуба Данил Пелих пообещал, что этот матч будет "огненным". И футболист не ошибся - болельщики до сих пор помнят гамму эмоций, которые испытали в ходе игры.



Накануне в результате проведенной в Москве жеребьевки стало известно, что подопечные Сергея Попкова в 1/16 Кубка страны на выезде встретятся с «Динамо» из Владивостока, сообщает V102.RU. Матчи данной стадии пройдут 17-19 октября.

В эксклюзивном интервью сайту V102.RU защитник «Ротора» Сергей Зуйков проанализировал матч и рассказал, за счет чего волгоградцам удалось одолеть владикавказцев и пройти в следующий этап турнира. Вице-капитан сине-голубых признался, что команда была уверена в своих силах перед игрой.



- В первую очередь победили за счет организованной игры в обороне. Сменили тактическую схему. Исходили из того, что у «Алании» достаточно квалифицированная линия атаки, поэтому решили намеренно отдать инициативу и действовать вторым номером. Ждали своего шанса на контратаках, что и получилось в итоге. У нас были неплохие забеги и подходы. Но принес результат хорошо исполненный штрафной, - вспоминает игрок. - Мы понимали, что обыграть можно любого соперника. И «Алания» - не исключение.



Напомним, Сергей Зуйков сменил Алексея Никитина на позиции центрального защитника после выхода на поле в первом тайме.

- Замена была плановая. Учитывался плотный график в чемпионате. Выпадает большая нагрузка на тех ребят, которые проводят все игры. Перед матчем меня предупредили, что мы с Никитиным проведем по одному тайму. Поэтому я был уже готов и никаких проблем с этим не возникло, - комментирует Сергей Зуйков.



30-летний футболист в очередной раз отметил отличную поддержку со стороны поклонников сине-голубых на Волгоград Арене.







- Фактор родных трибун даже можно не обсуждать. Всем очевидно и ясно, что дома и стены помогают. С такой поддержкой, как у «Ротора», это дополнительная помощь и всегда хочется в подобной атмосфере побеждать, - заявил собеседник информагентства. - Особенно вдвойне ощущалась энергетика фанатов в последние сложные минуты. «Алания» атаковала. Они устроили навал. Нам нужно было удерживать счет. В ключевой момент поддержка болельщиков «Ротора» придала сил команде.

Сергей Зуйков заверил, что волгоградский клуб и дальше будет идти от матча к матчу в Кубке России вне зависимости от уровня соперников.

- Мы не смотрим на своих оппонентов. При этом подготовка к новой встрече вносит коррективы. Но хочется выигрывать и проходить дальше. А там посмотрим, что из этого выйдет. Двигаемся постепенно. Конкретных задач в Кубке нет. Кроме той, которая заключается в победе в каждой определенной игре, - продолжил футболист.



Вице-капитан «Ротора» в заключение поделился своими впечатлениями о реформированной Второй лиге в нынешнем сезоне.



- Однозначно с появлением буферной зоны можно сказать, что уровень клубов в «золоте» возрос. Мне есть, с чем сравнивать. Думаю, что фактически это та же ФНЛ. Если сопоставить с временами, когда второй дивизион был разбит по зонам, то в каждой группе задачу подняться выше ставили по одной-две команды, а остальные играли ради того, чтобы играть. Уровень конкуренции совсем другой в таком случае. В нынешней Второй лиге общий класс поднялся за счёт того, что каждый коллектив хочет выйти в ФНЛ. Регулярно клубы бьются от ножа и за свои очки. Поэтому и зрелищность всего турнира вместе с этим повышается, — подытожил Сергей Зуйков. .







Уже завтра, 1 октября, «Ротор» на Волгоград Арене в 17-00 примет омский «Иртыш» в матче 12-го тура Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». На данный момент сине-голубые идут на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Иртыш» расположился сразу вслед за ними. У команды Валерия Петракова - 13 баллов. В первом круге омичи обыграли волгоградцев 1:0. Этот поединок стал последним для Алексея Стукалова на посту главного тренера «Ротора».

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев



Фото СК «Ротор» VK.com