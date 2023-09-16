Спорт

Защитник «Ротора» Данил Пелих пообещал волгоградцам «огненное» зрелище

Спорт 16.09.2023 11:40
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16.09.2023 11:40


Завтра, 17 сентября, в 17-00 ч. волгоградский «Ротор» на домашнем стадионе примет московский «Велес» в матче 10-го тура первенства второй лиги дивизиона A группы «Золото». В первом круге соперники голов друг другу не забили, напоминает  V102.RU.
Подопечные Сергея Попкова ещё ни разу не выигрывали на своем поле в нынешнем сезоне в чемпионате. Зато несколько дней назад сине-голубые на Волгоград-Арене разгромили «Легион» из Махачкалы в матче 1/64 Кубка России 3:0. В результате жеребьевки, которая состоялась накануне, «Ротор» в следующей стадии турнира примет владикавказскую «Аланию», являющуюся лидером ФНЛ на данный момент. Матчи 1/32 финала состоятся в конце сентября.
Ну, а пока волгоградцам надо улучшать турнирное положение в чемпионате. После первого круга «Ротор» делит 6-7 места с омским «Иртышом», имея в своем активе 11 очков. «Велес» идет на строчку ниже, набрав 10 очков.

В составе москвичей выступают два экс-игрока «Ротора» - защитник Евгений Макеев и полузащитник Павел Карасев. Кроме того, в летнее трансферное окно  состав «быков» пополнил Илья Кутепов, игравший вместе с Макеевым несколько лет в московском «Спартаке», с которым обоим удалось  стать чемпионами России в 2017 году. Также Кутепов выступал за сборную России на успешном для нее чемпионате мира в 2018 году, где наша национальная команда дошла до четвертьфинала.  А вот в «Роторе» сейчас находятся четыре экс-представителя «Велеса» — Дмитрий Прищепа, Кирилл Родионов, Илья Воробьев и Рамазан Гаджимурадов.  
Волгоградский клуб на этой неделе подписал контракт с 23-летним форвардом Михаилом Агеевым. Уроженец Волжского уже успел отличиться в победном матче с «Легионом» с передачи Данилы Пелиха. Кроме того, крайний защитник ассистировал на Даниила Арсентьева и, таким образом, в одной встрече сделал два голевых паса.  

Данил Пелих в эксклюзивном интервью сайту V102.RU рассказал о ходе кубкового противостояния с «Легионом», в котором хозяева не сразу смогли нащупать свою игру.
- В первом тайме не хватило интенсивности и взаимопонимания в оборонительном плане. Слишком много позволяли сопернику. В перерыве были корректировки. Освежили игру замены. Темп, который мы задали, «Легион» не смог выдержать, - прокомментировал игрок прошедший матч.
Футболист  заявил, что его две голевые передачи являются результатом работы на тренировках.
- Это наигранная комбинация. Есть определенная установка для каждого футболиста - куда открываться и куда доставлять мяч, что и получилось при каждом голе. Все действовали правильно и сделали результат, - признался Данил.
Игрок волгоградцев раскрыл и свои предпочтения в тактике.
Мне нравится больше действовать на чужой половине поля, но нужно всегда помнить о том, что я прежде всего защитник. Главная моя задача сохранить ворота на замке, - продолжил футболист.
 Также воспитанник «Краснодара» оценил и личные успехи в нынешнем коллективе.
 - За полтора года в «Роторе» я считаю, что прогресс есть. Спасибо команде, в которой каждый стремится стать лучше. C таким настроем невозможно не прогрессировать, но также есть,  куда расти и над чем работать, - поделился Данил.
Волгоградский футболист высказался и о предстоящих матчах в кубке и в чемпионате.
- Начнем с фактора домашней арены. Играть на Волгоград  Арене при своей публике, на родном поле всегда в помощь. Все-таки мы хозяева и планируем диктовать исход матча в любом противостоянии. По поводу "Алании", на мой взгляд, идеальный вариант. Если мы хотим выиграть кубок, то какая разница, когда обыгрывать лидеров - в следующей игре или через матч? Будет отличная проверка всех игроков и огненное зрелище для всех зрителей.
А «Велес» достаточно крепкая команда, но мы стараемся концентрироваться больше на себе, чем на сопернике. Как я уже говорил, мы должны быть хозяевами на поле и диктовать свои условия игры. В первом круге встреча запомнилась нашими нереализованными моментами, что мы исправим в предстоящем матче! - резюмировал футболист.
Кстати, для болельщиков из Волжского завтра назначат дополнительную электричку. Она  отправится со ст. Волгоград-1 в 19:10, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) – в 19:20, прибудет на конечную ст. Волжский в 20:03.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com


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