Журналист погибла в автокатастрофе в Саратовской области





В Саратовской области возбудили уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Балаковском районе, случившегося накануне, 28 сентября. По информации ИА «СарИнформ», в результате автокатастрофы погибла журналист Татьяна Гетманец. Предполагаемый виновник аварии в момент происшествия был пьян.

– Вечером 28 сентября на мосту Победы Renault Logan влетел в «двенадцатую». После удара отечественная машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с «Ладой Ларгус». Последняя протаранила отбойник, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на областное ГИБДД. – В результате ДТП травмы получили 19-летний водитель «двенадцатой», 44-летний шофер «Ларгуса», а также две его пассажирки – 56 и 54 лет. Всех отправили в больницу.

Уточняется, что доставленная в больницу 54-летняя женщина позже скончалась. Ею и оказалась журналист издания «Балаковские вести» Татьяна Гетманец.

По информации саратовской прокуратуры, правила дорожного движения нарушил 37-летний шофер Renault.

– За мгновение до столкновения он разогнался до 90 километров в час. Сразу после аварии нарушитель сбежал. Однако силовики быстро его нашли и задержали, – передает «СарИнформ».

Сотрудниками полиции в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» и «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ – совершение ДТП, повлекшего по неосторожности смерть человека, лицом, находящимся в состоянии опьянения с оставлением места его совершения.

Фото: прокуратура Саратовской области