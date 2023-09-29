Спорт

Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФ

Спорт 29.09.2023 10:59
0
29.09.2023 10:59


Накануне, 28 сентября, в  Министерстве спорта Российской Федерации состоялась церемония награждения, посвященная сразу двум  датам. В этом году столетний юбилей отмечают Министерство спорта РФ и Всероссийское общество «Динамо», сообщает V102.RU со ссылкой на организацию.
Министр спорта России Олег Матыцин вручил юбилейные ведомственные медали работникам Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», региональным организациям, легендарным динамовским ветеранам, в том числе олимпийским чемпионам.
В число награжденных региональных организаций вошло и волгоградское отделение «Динамо», которое расположилось на первых строчках рейтинга, сложившегося из участия представителей ВООО «Динамо» в Первых динамовских играх (4 место), а также в различных социально-ориентированных и других проектах общества.
Награду первому заместителю председателя ВООО «Динамо» Михаилу Абрамову вручил министр спорта РФ Олег Матыцин. Среди награжденных оказались также динамовские организации Астраханской области, Краснодарского края, республик Удмуртия и Башкирия, Санкт-Петербурга и других отделений.
В свою очередь председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский за большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта и в связи со 100-летием со дня образования Общества «Динамо» наградил медалями «100 лет Обществу «Динамо» сотрудников Министерства спорта РФ, а также министра спорта РФ Олега Матыцина.
Фото телеграм-канала общества "Динамо"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
29.09.2023 09:47
Спорт 29.09.2023 09:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.09.2023 21:52
Спорт 27.09.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 21:23
Спорт 26.09.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 17:48
Спорт 26.09.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.09.2023 09:28
Спорт 26.09.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.09.2023 08:24
Спорт 25.09.2023 08:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 17:22
Спорт 24.09.2023 17:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 14:39
Спорт 24.09.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.09.2023 12:40
Спорт 24.09.2023 12:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2023 16:49
Спорт 23.09.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.09.2023 09:15
Спорт 23.09.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.09.2023 08:22
Спорт 22.09.2023 08:22
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2023 21:16
Спорт 21.09.2023 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
21.09.2023 08:33
Спорт 21.09.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.09.2023 20:41
Спорт 20.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:41
Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:41
Флотаторы и мастера химанализа схлестнулись в честной битве под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:15
Из Волгограда в зону СВО бойцам отправили беспилотники и блокираторы дроновСмотреть фотографии
11:57
Встречайте кроссовер будущего JAECOO – скоро в ВолгоградeСмотреть фотографии
11:39
В Волгоградской области дайвер утонул на глазах у отцаСмотреть фотографии
11:09
Большая поддержка малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
10:59
Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФСмотреть фотографии
10:50
Инвалид из Волгограда вынуждена искать помощи у Бастрыкина из-за бездействия УКСмотреть фотографии
10:49
Под Волгоградом отбили условную атаку беспилотниковСмотреть фотографии
10:05
Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в СетиСмотреть фотографии
09:59
В ГШ Российской армии высказались о планах по частичной мобилизацииСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде наградили юных победительниц турнира имени Левона АкопянаСмотреть фотографии
09:25
В Волжском к школе № 14 прибыли пожарные и полиция: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:02
Результаты работы компании ВОЛМА отмечены на федеральном уровнеСмотреть фотографии
08:43
Экосовет проинспектировал уборку стихийной свалки в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:01
Каждый второй житель Волгоградской области умирает от инфарктов и инсультовСмотреть фотографии
21:36
Волгоградские малыши создали будущее Сарпинского из картона и пластилинаСмотреть фотографии
21:00
Пропавшего при странных обстоятельствах рыбака нашли мертвым под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:12
Какую погоду прогнозируют на выходные в Волгограде и областиСмотреть фотографии
18:53
Электросамокатчикам предложено катиться из парков, скверов и с пешеходных зонСмотреть фотографии
18:35
На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:25
Камышан предупредили о фейках от имени мэра ЗинченкоСмотреть фотографии
18:20
Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьевСмотреть фотографии
17:35
А маски нужны? Инфекционист рассказала о тяжелых последствиях гриппаСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде экс-полицейского осудят за легализацию в России целой роты иностранцевСмотреть фотографии
17:05
В управлении ФСБ России ждут звонков от молодых волгоградцевСмотреть фотографии
17:00
Инвестировать на срок больше года готовы 37% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде временно отменят электрички до аэропортаСмотреть фотографии
16:26
Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в России 3 октябряСмотреть фотографии
16:06
Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»Смотреть фотографии
 