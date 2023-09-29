Анатолий Гулевский наградил министра спорта РФ

Спорт 29.09.2023 10:59
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29.09.2023 10:59
Накануне, 28 сентября, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась церемония награждения, посвященная сразу двум датам. В этом году столетний юбилей отмечают Министерство спорта РФ и Всероссийское общество «Динамо», сообщает V102.RU со ссылкой на организацию.
Министр спорта России Олег Матыцин вручил юбилейные ведомственные медали работникам Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», региональным организациям, легендарным динамовским ветеранам, в том числе олимпийским чемпионам.
В число награжденных региональных организаций вошло и волгоградское отделение «Динамо», которое расположилось на первых строчках рейтинга, сложившегося из участия представителей ВООО «Динамо» в Первых динамовских играх (4 место), а также в различных социально-ориентированных и других проектах общества.
Награду первому заместителю председателя ВООО «Динамо» Михаилу Абрамову вручил министр спорта РФ Олег Матыцин. Среди награжденных оказались также динамовские организации Астраханской области, Краснодарского края, республик Удмуртия и Башкирия, Санкт-Петербурга и других отделений.
В свою очередь председатель Всероссийского общества «Динамо» Анатолий Гулевский за большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта и в связи со 100-летием со дня образования Общества «Динамо» наградил медалями «100 лет Обществу «Динамо» сотрудников Министерства спорта РФ, а также министра спорта РФ Олега Матыцина.
Фото телеграм-канала общества "Динамо"
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