Полицейские отговаривают волгоградцев голосовать по ссылке за Лену

Жители Волгограда и области могут стать жертвами очередного мошенничества, откликнувшись на просьбу из массовой рассылки. Отправляя сообщения в мессенджеры волгоградцам, неизвестные представляют ссылку якобы онлайн-голосования. На деле, сообщают полицейские, это очередная уловка мошенников.

– Зафиксирована массовая рассылка сообщений, ведущих к взлому. Пользователю мессенджера приходит сообщение от взломанного абонента. В нем он просит проголосовать в конкурсе. Ниже приводится ссылка, которая ведет на фейковый ресурс. При попытке, например, проголосовать он запросит у вас номер телефона и код, якобы для голосования. Сообщать эти сведения нельзя: вы дадите мошенникам доступ к вашей конфиденциальной информации. Не переходите по непроверенным ссылкам. Сообщите абоненту, который отправил такое сообщение, о взломе. Будьте бдительны, – обратились с ГУ МВД России по Волгоградской области 12 сентября к жителям региона.





Полицейские приложили к объявлению скриншот одного из мошеннических сообщений, в котором злоумышленники просят адресата проголосовать за племянницу Лену, которой якобы не хватает голосов, чтобы выиграть путевку в детский лагерь.