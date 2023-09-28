Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в Астрахани





В Астраханской области в отношении 25-летней ведуньи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. По информации телеканала «Астрахань 24», 18-летняя девушка обратилась к волгоградце с просьбой приворожить любимого мужчину, однако, не дождавшись взаимности, поняла, что была обманута.

Сообщается, что жительница Волгоградской области в социальных сетях создала аккаунт, в котором предлагала услуги по снятию порчи, венца безбрачия и др. За свои услуги ведунья брала от 10 до 40 тысяч рублей.

– 18-летняя девушка из Икрянинского района за месяц перевела мошеннице почти миллион рублей. Она надеялась, что таким образом сможет добиться взаимности от парня, в которого была влюблена. Однако её чувства так и не нашли ответа. Так девушка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве, – сообщают астраханские журналисты. – Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее.

По уточненным данным, жительница Волгоградской области обещала вернуть астраханке деньги, однако по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» все же возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей.

– Полиция выясняет, есть ли еще пострадавшие от действий мошенницы. Потерпевшей оказывается психологическая и моральная поддержка, – передает «Астрахань 24».