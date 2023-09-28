Происшествия

Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской области

Происшествия 28.09.2023 10:50
0
28.09.2023 10:50


Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области, двое человек пострадали. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на 1 км автодороги  «Николаевск-Очкуровка» в Николаевском районе.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21150», которая от удара улетела в кювет. В результате на месте ДТП от полученных ран скончался 36-летний водитель отечественного авто.

В больницу с травмами увезли водителя Lifan и 30-летнюю пассажирку «ВАЗа».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
28.09.2023 11:28
Происшествия 28.09.2023 11:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 18:16
Происшествия 27.09.2023 18:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 16:39
Происшествия 27.09.2023 16:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 13:24
Происшествия 27.09.2023 13:24
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 10:45
Происшествия 27.09.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 09:00
Происшествия 27.09.2023 09:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.09.2023 08:01
Происшествия 27.09.2023 08:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 17:26
Происшествия 26.09.2023 17:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 12:43
Происшествия 26.09.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 11:36
Происшествия 26.09.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 08:04
Происшествия 26.09.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 14:47
Происшествия 25.09.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 13:46
Происшествия 25.09.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 10:19
Происшествия 25.09.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 10:19
Происшествия 25.09.2023 10:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:23
Бочаров обсудил с депутатами Союзного государства супостатов и общие планыСмотреть фотографии
12:39
Радушный прием туристам Волгоградской области будут оказывать с помощью цифрового помощникаСмотреть фотографии
12:16
Жителей Котово напугал ночной вертолетСмотреть фотографии
12:14
Об обязательном перезаключении договоров о техобслуживании газового оборудованияСмотреть фотографии
11:46
Елена Исинбаева заморозила работу благотворительного фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Камышине открыли памятник красной «копейке»Смотреть фотографии
11:33
Избившие киянкой волгоградца подростки оказались замешаны в разбое и кражахСмотреть фотографии
11:28
Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежиСмотреть фотографии
11:28
Владлен Колесников избран председателем гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в АстраханиСмотреть фотографии
11:02
«Оба телефона были выключены»: в Волгограде ищут парня с татуировкой девушки на рукеСмотреть фотографии
10:50
Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На юге Волгограда снесли два аварийных домаСмотреть фотографии
08:55
Эксперт «Россельхозбанка»: комфортные кредиты существуютСмотреть фотографии
08:47
«Потолка не будет?»: дизель в Волгоградской области за неделю подорожал на полтора рубляСмотреть фотографии
07:44
В волгоградских лесах выбросили 330 тысяч доз вакцины от бешенстваСмотреть фотографии
21:52
Не выдержали нервы: победный матч «Ротора» на Волгоград Арене закончился потасовкойСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде с хозяев ротвейлера взыскали 105 тысяч за покусанных маму с дочкойСмотреть фотографии
20:31
В гордуме Волгограда предварительно распределили «портфели»Смотреть фотографии
19:52
В Волгоградской области рыбак исчез на глазах у братаСмотреть фотографии
19:40
Путин совершил кадровые перестановки в судах Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградка Юлия Доронина заключила в объятия губернатора БочароваСмотреть фотографии
18:40
Возможность прямого авиасообщения с Минском обсудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:16
Раненного на СВО волгоградца посчитали «зайцем» и высадили из троллейбусаСмотреть фотографии
17:57
На двух остановках электричек в Волгограде установили остановки-домикиСмотреть фотографии
16:39
В Волгограде в девятиэтажке загорелась квартираСмотреть фотографии
16:14
Присяжные вынесли вердикт по делу о двойном убийстве в гостяхСмотреть фотографии
15:53
«А чем занимаются чиновники?»: аллергенные сорняки безнаказанно разрослись в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:52
Банк Уралсиб предлагает бизнесу в аренду онлайн-кассу со встроенным терминалом эквайрингаСмотреть фотографии
14:42
«Может, у нас такая инфляция?»: в Волгоградской области куры подорожали за 2023 год на 30%Смотреть фотографии
 