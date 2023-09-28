Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей в Волгоградской области, двое человек пострадали. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером на 1 км автодороги «Николаевск-Очкуровка» в Николаевском районе.

По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля Lifan выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21150», которая от удара улетела в кювет. В результате на месте ДТП от полученных ран скончался 36-летний водитель отечественного авто.

В больницу с травмами увезли водителя Lifan и 30-летнюю пассажирку «ВАЗа».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области