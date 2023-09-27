Происшествия

В селе под Волгоградом бешеная лисица заразила собаку

Происшествия 27.09.2023 08:01
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27.09.2023 08:01


В селе Солодча Ольховского района ввели карантин по бешенству из-за бешеной лисицы. В населенный пункт забежало больное дикое животное и покусало домашнюю собаку. Через некоторое время после контакта с лисицей четвероногий питомец пал. Как пояснили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, лабораторные исследования показали, что собака была заражена вирусом бешенства.
Специалисты ветеринарной службы после инцидента выполнили необходимый комплекс мероприятий для предупреждения распространения заболевания, в том числе провели вакцинацию домашних животных.
Напомним, это уже третий случай бешенства среди животных в регионе за последнюю неделю. Так, карантин вводился в двух населенных пунктах Волгоградской области из-за бешеных кошки и собаки. Однако источником заражения домашних животных были дикие обитатели леса.

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