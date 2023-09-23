Расследования

Находка в куче мусора толкнула на преступление жителя Волгоградской области

Расследования 23.09.2023 08:04
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23.09.2023 08:04


Житель Новоаннинского района Волгоградской области признан виновным в сбыте заведомо поддельной купюры Центробанка РФ. Как сообщили V102.RU в районном суде, за это преступление 63-летний мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.

В суде установлено, что 1 июня текущего года селянин при въезде в город Новоаннинский возле проезжей части среди мусора нашел купюру достоинством 2000 рублей. Однако банкнота оказалась поддельной, поскольку расклеивалась по бокам.

Несмотря на это, мужчина решил попробовать ей рассчитаться в небольшом магазине, где отсутствует аппарат для проверки подлинности денег. В магазине «Марина» он смог расплатиться фальшивкой и даже получить сдачу. Спустя несколько часов мужчину задержала полиция. Он полностью признал вину и раскаялся.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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