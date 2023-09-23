Этот успех позволил волгоградцам набрать 14 очков и подняться в шестерку первых команд в турнирной таблице. Хотя плотность такая высокая, что от лидирующей ульяновской «Волги» «Ротор» отделяет всего четыре балла. «Уфа», в свою очередь, дышит в спину сине-голубым и имеет в своем активе 12 очков, располагаясь на седьмой строчке .
Интересно, что с момента прошлой встречи «Ротора» и «Уфы», состоявшейся 30 июля, в обоих коллективах сменились наставники. Как известно, Алексея Стукалова сменил Сергей Попков. При этом Дмитрий Безняк и Яков Эрлих, ранее трудившиеся в башкирском клубе, продолжили свою работу в штабе с новым наставником. А вместо Сергея Гуренко, возглавлявшего «Уфу» в начале сезона, был назначен Евгений Харлачев. Отметим, что в 2020 году данный специалист являлся ассистентом Александра Хацкевича в период нахождения «Ротора» в российской премьер-лиге.
За волгоградцев выступает защитник Алексей Никитин, ранее защищавший цвета «фиолетовых». В составе «Уфы» сразу два экс-представителя «Ротора» — нападающий Роман Минаев и полузащитник Алихан Шаваев. Причем последний перешел в свой новый клуб совсем недавно в качестве свободного агента. Ранее Шаваев расторг контракт как раз с «Ротором».
Игрок сине-голубых выдал и главный секрет, за счёт чего, по его мнению, в последних двух играх удалось семь раз поразить ворота соперников.
- Я думаю, что мы все рады видеть друг друга в хорошем расположении духа, что позволяет творить на поле, - признался спортсмен.
Футболист по достоинству оценил помощь трибун на Волгоград Арене.
- Это лучшая поддержка и феноменальная атмосфера. Если я ещё ничего не добился в футболе, а ко мне подходят в магазинах, как к звезде, то это говорит о прекрасных фанатах и болельщиках, - рассказал Даниил.
В заключение Арсентьев отметил высокий уровень нынешнего чемпионата в буферной зоне, а также подчеркнул, что пока рано предсказывать итоговое место «Ротора» в турнирной таблице.