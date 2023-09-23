Спорт

Даниил Арсентьев раскрыл секрет забитых голов «Ротора» в матче с «Велесом»

Спорт 23.09.2023 09:15
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23.09.2023 09:15


Волгоградский «Ротор» сегодня, 23 сентября, на выезде проведет встречу против «Уфы» в рамках 11-го тура первенства Второй лиги дивизиона «А» группы «Золото». В первом круге соперники разошлись миром 1:1. В составе сине-голубых тогда отличился Сергей Зуйков, сообщает V102.RU.
«Ротор» подходит к матчу в столице Башкортостана, имея в своем активе семиматчевую беспроигрышную серию. В последних двух играх на Волгоград Арене подопечные Сергея Попкова знатно покуражились, переиграв сначала в Кубке России махачкалинский «Легион» 3:0, а затем устроив голевую перестрелку с московским «Велесом», которая в итоге завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Этот успех позволил волгоградцам набрать 14 очков и подняться в шестерку первых команд в турнирной таблице.  Хотя плотность такая высокая, что от лидирующей ульяновской «Волги»  «Ротор» отделяет всего четыре балла. «Уфа», в свою очередь, дышит в спину сине-голубым и имеет в своем активе 12 очков, располагаясь на седьмой строчке .
Интересно, что с момента прошлой встречи «Ротора» и «Уфы», состоявшейся 30 июля,  в обоих коллективах сменились наставники. Как известно, Алексея Стукалова сменил Сергей Попков. При этом Дмитрий Безняк и Яков Эрлих, ранее трудившиеся в башкирском клубе, продолжили свою работу в штабе с новым наставником. А вместо Сергея Гуренко, возглавлявшего «Уфу» в начале сезона, был назначен Евгений Харлачев. Отметим, что в 2020 году данный специалист являлся ассистентом Александра Хацкевича в период нахождения «Ротора» в российской премьер-лиге.
За волгоградцев  выступает защитник Алексей Никитин, ранее защищавший цвета «фиолетовых».  В составе «Уфы» сразу два экс-представителя «Ротора» — нападающий Роман Минаев и полузащитник Алихан Шаваев. Причем последний перешел в свой новый клуб совсем недавно в качестве свободного агента. Ранее Шаваев расторг контракт как раз с «Ротором».

Одним из лидеров сине-голубых в первой части сезона можно назвать нападающего Даниила Арсентьева, который в чемпионате Второй лиги успел уже три раза отличиться и четыре раза ассистировать своим партнерам. В эксклюзивном интервью сайту V102.RU 21-летний футболист, перешедший в «Ротор» этим летом на правах аренды из екатеринбургского «Урала-2»,  признался, что заранее готовил  свои голевые забросы в поединке с «Велесом» на Агеева и Гаджимурадова.
- Перед прошлой встречей я думал о том, как помочь команде, чтобы мы одержали победу. Играл я на позиции левого нападающего. С этой позиции легче отдавать голевые пасы. Такие длинные передачи отрабатываю очень часто, поэтому не доставило проблем исполнить их в матче, - объяснил футболист.

Он добавил, что прекрасно себя чувствует в роли ассистента.
- Мне нравится больше забивать, но, если я отдаю, то радуюсь за партнёра больше, чем за себя, - продолжил Даниил.
Игрок сине-голубых выдал и главный секрет, за счёт чего, по его мнению, в последних двух играх удалось семь раз поразить ворота соперников.
Я думаю, что мы все рады видеть друг друга в хорошем расположении духа, что позволяет творить на поле, - признался спортсмен.
Футболист по достоинству оценил помощь трибун  на Волгоград Арене.
- Это лучшая поддержка и феноменальная атмосфера. Если я ещё ничего не добился в футболе, а ко мне подходят в магазинах, как к звезде, то это говорит о прекрасных фанатах и болельщиках, - рассказал Даниил.
В заключение Арсентьев отметил высокий уровень нынешнего чемпионата в буферной зоне, а также подчеркнул, что пока рано предсказывать итоговое место «Ротора» в турнирной таблице.

- Уровень второй лиги хороший. В прошлом году я сыграл около десяти матчей в ФНЛ и «Золотая» группа похожа на вторую половину Первого дивизиона. А говорить о своем месте будем в конце сезона, потому что разрыв между командами минимален, - заключил собеседник V102.RU.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК «Ротор» VK.com
 

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