Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под Воронежем

Волгоградские полицейские при содействии коллег из соседнего региона разыскали пропавшего в августе 2023 года Дмитрия Акчурина. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на 47-летнего мужчину обратили внимание правоохранители Воронежской области.
– Ориентировки о разыскиваемом оперативниками жителе Центрального района Волгограда были направлены в регионы страны. Накануне коллеги из Воронежской области сообщили, что на их территории находится схожий по приметам мужчина. Выехавшие на место волгоградские оперативники установили его личность – им оказался без вести пропавший волгоградец, – рассказали в главке полиции Волгоградской области.
Как выяснилось из разговора с Дмитрием Акчуриным, в соседний регион он уехал на заработки. Никаких преступлений в отношении него совершено не было.
– Об установлении местонахождения разыскиваемого волгоградские полицейские сообщили его родственникам, – уточняют в полиции.
По информации ИА «Высота 102», все то время, пока его искали в Волгограде и области, Дмитрий Акчурин занимался сбором яблок на угодьях воронежского фермера.