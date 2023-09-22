Пропавший в августе волгоградец Дмитрий Акчурин найден под Воронежем

Волгоградские полицейские при содействии коллег из соседнего региона разыскали пропавшего в августе 2023 года Дмитрия Акчурина. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, на 47-летнего мужчину обратили внимание правоохранители Воронежской области.

– Ориентировки о разыскиваемом оперативниками жителе Центрального района Волгограда были направлены в регионы страны. Накануне коллеги из Воронежской области сообщили, что на их территории находится схожий по приметам мужчина. Выехавшие на место волгоградские оперативники установили его личность – им оказался без вести пропавший волгоградец, – рассказали в главке полиции Волгоградской области.

Как выяснилось из разговора с Дмитрием Акчуриным, в соседний регион он уехал на заработки. Никаких преступлений в отношении него совершено не было.

– Об установлении местонахождения разыскиваемого волгоградские полицейские сообщили его родственникам, – уточняют в полиции.

По информации ИА «Высота 102», все то время, пока его искали в Волгограде и области, Дмитрий Акчурин занимался сбором яблок на угодьях воронежского фермера.