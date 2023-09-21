Следователи СК ищут очевидцев падения фанерного листа на голову волгоградца

В Волгограде следователи просят оказать содействие в расследовании гибели 50-летнего мужчины в центре города от падения на него фанерного листа и откликнуться очевидцев этого происшествия, передает V102.RU.

Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в настоящее время следственным отделом по Центральному району Волгограда расследуется уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), которое было возбуждено по факту смерти пострадавшего.

По данным следствия, 11 июля текущего года примерно в 18 часов 25 минут на голову волгоградца, который находился на пешеходной зоне сквера им. А.С. Пушкина, упал фанерный лист с крыши строящегося здания по улице Краснознаменская, 5а.





В результате волгоградец получил тяжелую травму головы – перелом свода и основания черепа, в результате чего, несмотря на усилия врачей, скончался 13 июля в реанимации.

Следователи СКР обращаются ко всем, кто стал свидетелем или очевидцем указанных событий, а также к лицам, которые оказывали мужчине первую помощь, с просьбой сообщить эту информацию по номерам: 8-937-567-84-29, 8(8442)36-86-09, 8(8442)33-88-13, либо в социальных сетях регионального ведомства СКР - https://t.me/sledkom_vlg, https://vk.com/suskvlg.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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