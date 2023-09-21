В Дубовском районе Волгоградской области накануне легковушка влетела в «ГАЗель». Как сообщает V102.RU, есть погибший.

— По предварительной информации, в 19.47 на 627 километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград 44-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-2114, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «ГАЗель» под управлением 55-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В полицейском ведомстве уточнили, что в результате аварии водитель ВАЗа получил травмы несовместимые с жизнью.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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