Спорт

Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допинга

Спорт 21.09.2023 08:33
0
21.09.2023 08:33



Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне  по результатам апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА)  вынес решение о дисквалификации 25-летней волгоградской триатлонистки Валентины Рясовой на два года, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт РУСАДА.
 
Срок дисквалификации начинается с 15 сентября нынешнего года и будет длиться до 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года). 
 
CAS отменил изначально вынесенное решение Международной федерации триатлона  от 12 сентября 2022 года о дисквалификации россиянки на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 (наличие запрещённого вещества в пробе и использование или попытка использования запрещённых веществ или методов) Антидопинговых правил World Triathlon.
 
В интервью ТАСС президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что спортсменка подаст апеляцию на решение швейцарского суда.
 
- Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала, - сказала Шойгу. - Как только они будут предоставлены - юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена.
 
Рясова является чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы в спринте и бронзовым призером в смешанной эстафете. Одновременно с этим Валентина выиграла тот же международный турнир  в возрастной категории до 23 лет. Валентина имеет в своем активе победу на Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции. А минувшим летом 25-летняя триатлонистка стала триумфатором этапа Гран-при во Франции.
 
Отметим, что Валентина Рясова является членом сборной России по триатлону. Она представляет  Волгоградскую область и региональное ЦСП «Олимп».

Фото Федерация триатлона России
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
20.09.2023 20:41
Спорт 20.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 21:23
Спорт 19.09.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 15:12
Спорт 19.09.2023 15:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.09.2023 08:21
Спорт 19.09.2023 08:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.09.2023 20:20
Спорт 18.09.2023 20:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.09.2023 19:53
Спорт 17.09.2023 19:53
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2023 18:07
Спорт 16.09.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Спорт
16.09.2023 11:40
Спорт 16.09.2023 11:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2023 20:48
Спорт 15.09.2023 20:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
15.09.2023 08:29
Спорт 15.09.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2023 21:34
Спорт 14.09.2023 21:34
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2023 20:09
Спорт 13.09.2023 20:09
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2023 08:37
Спорт 13.09.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2023 08:06
Спорт 12.09.2023 08:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.09.2023 21:33
Спорт 11.09.2023 21:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:50
На волгоградце во время приготовления обеда вспыхнул халат. Мужчина умерСмотреть фотографии
13:36
Волгоградских приставов уличили в игнорировании исполпроизводств по экологическим деламСмотреть фотографии
13:08
Следователи СК ищут очевидцев падения фанерного листа на голову волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:00
На закупке компьютеров для депутатов Волгоградской облдумы сэкономили 1 млнСмотреть фотографии
12:57
«Переживали страшно, плакали»: семья из Волжского после пожара потеряла единственное жильеСмотреть фотографии
12:09
Оперативниками задержана 22-летняя жительница ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
11:45
В Волгограде на 11% подорожали билеты на самолетыСмотреть фотографии
10:56
В Волгоградской области легковушка влетела на встречке в «ГАЗель», есть погибшийСмотреть фотографии
10:35
Чиновники не в курсе. В Волгограде неэтичную рекламу разместили на «левых» билбордахСмотреть фотографии
10:28
В поселке под Волгоградом сгорела школаСмотреть фотографии
10:22
В Волжском самокатчик врезался в выезжающую с АЗС скоруюСмотреть фотографии
09:58
Под Волгоградом бесправный водитель погиб в перевернувшейся легковушкеСмотреть фотографии
09:38
Волгоградская область по площади посевов картофеля выбилась в лидеры РоссииСмотреть фотографии
09:06
Опрос «Высоты 102»: что думают жители Волгограда о запрете кикшеринга и при чем здесь Илон МаскСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допингаСмотреть фотографии
08:00
В Волгоградской области 4 октября прозвучит тревожная сиренаСмотреть фотографии
07:43
РПН: в Волгоградской области отмечен рост заболеваемости коронавирусомСмотреть фотографии
21:52
В ЦПКиО Волгограда впервые в России гимнастки покорят колесо обозренияСмотреть фотографии
21:37
Володин призвал выполнить поручение Путина и обуздать цены на бензинСмотреть фотографии
21:06
На юге Волгограда в «Родниковой долине» повредили газопроводСмотреть фотографии
20:41
Павел Могилевский: «Ротор» может занять первое место»Смотреть фотографии
20:01
Маленький прокол спас волгоградку от ампутации ногиСмотреть фотографии
19:27
Волгоградец на машине с иностранными номерами испугал саратовцев: видеоСмотреть фотографии
19:01
«Заливаем все хлоркой»: в Волгограде еще один аварийный дом оккупировали блохиСмотреть фотографииCмотреть видео
18:53
Электросамокатчик заплатит 1000 рублей по суду за сломанную лодыжку волгоградкиСмотреть фотографии
18:29
В двадцати волгоградских школах классы закрыли на карантин по ОРВИСмотреть фотографии
18:08
В Волгограде задержали скрывшуюся после наезда на пешехода женщину-водителяСмотреть фотографии
18:02
Петербургские «Кресты» требуют с волгоградца 120 тысяч за испорченную видеокамеруСмотреть фотографии
17:32
Мэрию Волгограда покинула главная по жилищной политике Рената КостроваСмотреть фотографии
16:35
Историю о слепой принцессе Иоланте расскажут артисты в новом составеСмотреть фотографии
 