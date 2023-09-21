Волгоградскую легкоатлетку дисквалифицировали из-за допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне по результатам апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынес решение о дисквалификации 25-летней волгоградской триатлонистки Валентины Рясовой на два года, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт РУСАДА.Срок дисквалификации начинается с 15 сентября нынешнего года и будет длиться до 14 марта 2025 года с зачетом отбытого срока дисквалификации (с 12 сентября 2022 года по 11 марта 2023 года).CAS отменил изначально вынесенное решение Международной федерации триатлона от 12 сентября 2022 года о дисквалификации россиянки на шесть месяцев за нарушение, предусмотренное ст. 2.1 и ст. 2.2 (наличие запрещённого вещества в пробе и использование или попытка использования запрещённых веществ или методов) Антидопинговых правил World Triathlon.В интервью ТАСС президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу заявила, что спортсменка подаст апеляцию на решение швейцарского суда.- Официальных документов о пересмотре сроков дисквалификации Валентина Рясова пока не получала, - сказала Шойгу. - Как только они будут предоставлены - юристы начнут работу над апелляцией. Случай считаем вопиющим. Федерация не останется в стороне в вопросе защиты спортсмена.Рясова является чемпионкой России и серебряным призером чемпионата Европы в спринте и бронзовым призером в смешанной эстафете. Одновременно с этим Валентина выиграла тот же международный турнир в возрастной категории до 23 лет. Валентина имеет в своем активе победу на Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов на олимпийской дистанции. А минувшим летом 25-летняя триатлонистка стала триумфатором этапа Гран-при во Франции.Отметим, что Валентина Рясова является членом сборной России по триатлону. Она представляет Волгоградскую область и региональное ЦСП «Олимп».