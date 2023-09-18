Волгоградцы не перестают изумляться ценам на бензин на городских заправках. По словам горожан, они растут без перерыва и гигантскими темпами. К тому же, в городе продолжает наблюдаться дефицит дизтоплива – чтобы его найти, нужно объехать не одну АЗС.







Корреспонденты V102.RU проехались по Дзержинскому и Центральному районам Волгограда и убедились, что все так, как сообщают в социальных сетях автомобилисты. Дизтопливо на утро 18 сентября обнаружилось в наличии лишь на заправках «Газпрома». При этом на АЗС данной компании продавался только один вид бензина – АИ-92, другой отсутствовал.





На заправках Toboil АИ-92 подорожал за выходные больше, чем на рубль. Если в пятницу он стоил 50,35 рубля за литр, то в понедельник – уже 51,59 рубля. Rusoil продает бензин АИ-95 уже почти по 61 рублю.



Водители не скрывают возмущения.



– Живем в «стране-бензоколонке», а такое ощущение, что топливо нам привозят с других континентов, – негодуют волгоградцы, обмениваясь между собой мнениями при оплате заправки.







При этом ситуация с ростом цен на бензин, а также дефицитом дизтоплива не меняется последние недели, несмотря на заверения властей о предпринимаемых мерах. К делу подключились Минэнерго РФ, ФАС, также на днях заявлялось об увеличении на 30% отгрузок дизтоплива с волгоградской нефтебазы. В дефиците автомобильного топлива заподозрили даже транзитный транспорт. Однако положение дел в этой сфере не меняется.

Фото: Алексея Костякова/V102.RU