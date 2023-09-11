Волгоградское УФАС проверит цены на бензин





Соответствующее поручение территориальным управлениям было направлено по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили V102.RU в антимонопольном органе. Соответствующее поручение территориальным управлениям было направлено по итогам штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщили V102.RU в антимонопольном органе.

Территориальные органы проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, уточнили в ФАС РФ.В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Напомним, цены на автомобильное топливо, в том числе и на дизель, в Волгоградской области в последнее время резко выросли. Кроме того, в регионе наблюдались перебои с соляркой. При этом в регионе еще идет уборочная компания. В Минсельхозе РФ выразили обеспокоенность в связи с возможным срывом уборки зерновых.