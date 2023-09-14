В Волгоградской области на 30% увеличили отгрузку дизтоплива на АЗС





В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области объяснили перебои с дизтопливом на некоторых заправках в регионе. В ведомстве заверили, что в Волгоградской области имеется достаточное количество дизельного топлива, потребность полностью покрывает местное производство — Волгоградский НПЗ.

В комитете промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области объяснили перебои с дизтопливом на некоторых заправках в регионе. В ведомстве заверили, что в Волгоградской области имеется достаточное количество дизельного топлива, потребность полностью покрывает местное производство — Волгоградский НПЗ.

Напомним, V102.RU сообщало об очередном резком подорожании бензина и дизтоплива в Волгоградской области. В частности, дизель за неделю прибавил в цене сразу на 78 копеек - до 60,73 рублей за литр.





Фото Павла Мирошкина V102.RU

Однако на АЗС региона в настоящее время увеличились заправки соляркой транзитного транспорта, пояснили в комитете. По мнению экспертов, это может быть связано с перебоями в обеспечении дизтопливом в соседних регионах.Как пояснили в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», для удовлетворения повышенного спроса с Волгоградской нефтебазы отгрузка дизельного топлива на АЗС региона увеличена на 30%, задействованы дополнительные бензовозы.Ситуация должна стабилизироваться в ближайшее время, пообещали в администрации Волгоградской области. В то же время все заправки сети обеспечены бензином всех марок, утверждают чиновники.