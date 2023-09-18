Федеральные новости

В Минздраве РФ высказались о масочном режиме в регионах

Федеральные новости 18.09.2023 08:08
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18.09.2023 08:08


В Минздраве РФ назвали эпидситуацию в регионах по заболеваемости ОРВИ стабильной. Как сообщает V102.RU со ссылкой на федеральное ведомство, наблюдается небольшой рост заболевших ОРВИ в связи с возвращением россиян из отпусков и началом занятий в школах. Тем не менее, решением оперативного штаба Минздрава России во главе с министром Михаилом Мурашко регионам поручено организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, который обычно наблюдается осенью.
В частности,  даны указания сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов и  проработать усиление участковой и инфекционной службы.
— Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае роста заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемическая мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов, — отметили в министерстве.
Ранее в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области заявили о росте заболеваемости коронавирусом. Так,  на 36-й неделе было зарегистрировано 27 случаев, показатель заболеваемости составил 1,1 на 100 тыс. На 35 неделе было зарегистрировано 16 случаев, показатель заболеваемости составлял  0,7 на 100 тыс.

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