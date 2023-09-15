Экономика

Россиян предупредили о ежегодном росте налогов на недвижимость

Экономика 15.09.2023 15:26
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15.09.2023 15:26


О ежегодном росте налогов на недвижимость предупредили жителей Саратовской области. При этом, сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на министра экономического развития региона Андрея Разборова, рост составит порядка 10% раз в 12 месяцев.

Информация прозвучала 15 сентября на брифинге, посвященном новой кадастровой оценке недвижимости. Напомним, что от кадастровой стоимости зависит размер налога. 

– По словам Андрея Разборова, это связано с тем, что кадастровая цена может оказаться и занижена. Если в этом году кадастровая цена значительно увеличилась, то закономерно увеличится и размер налога. Однако, по федеральному законодательству, ежегодно налоги не могут расти больше чем на 10%. Поэтому налог будет расти каждый год, – передает саратовское информагентство.  

Уточняется, что повышение будет происходить до тех пор, пока размер реального налога не вырастет до того размера, который должен быть начислен, либо до новой оценки в 2027 году.

Напомним, что в Волгограде кадастровую стоимость зданий и жилья горожан пересчитали в июне 2023 года. При этом сообщалось, что размер налога на недвижимость изменится с 1 января 2025 года. 

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