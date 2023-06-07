«Возражайте, чтобы не хвататься за голову»: в Волгограде пересчитали кадастровую стоимость зданий и жилья горожан









В Волгоградской области готовы предварительные итоги государственной кадастровой оценки всех зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства и машиномест. Как сообщила V102.RU замдиректора ГБУ Волгоградской области «Центр государственной кадастровой оценки» Наталья Лобашова, всего в регионе была проведена оценка 1 миллиона 824 тысяч 859 объектов капитального строительства. К ним относятся также индивидуальные жилые дома и многоквартирные дома, квартиры и различные сооружения, которые стоят на учете в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). До 4 июля волгоградцы могут внести коррективы – налог на имущество вырастет с 1 января 2025 года.

– Государственная кадастровая оценка недвижимости последний раз проводилась 3 года назад - в 2020 году, после чего на федеральном уровне был принят закон, который установил единый год для проведения оценки во всех регионах. Раньше это была прерогатива субъектов, то есть каждый регион сам принимал решение, в какой год проводить кадастровую оценку. Согласно изменениям федерального законодательства, 2022 год был годом оценки земельных участков по всей России, а 2023-ий был установлен годом проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, – пояснила специалист.

В дальнейшем оценку недвижимости планируют проводить в России каждые 4 года.

В настоящее время в Волгоградской области все правообладатели уже могут узнать предварительную кадастровую стоимость своих объектов недвижимости и внести замечания, если они возникнут.

– Мы подготовили предварительные результаты, они у нас уже есть. У каждого объекта есть предварительная кадастровая стоимость, но она, повторюсь, предварительная. С понедельника, 5 июня, у нас начался прием замечаний на эти предварительные результаты. Это как раз такая стадия в нашей процедуре оценки, когда мы ведем диалог и общаемся с нашими правообладателями, собственниками объектов недвижимости уже в индивидуальном порядке. Если их что-то не устроило, то они могут подать свои замечания. Мы их обязательно рассмотрим, – пояснила Лобашова.

Информацию о предварительной кадастровой стоимости можно найти на официальном сайте Центра государственной кадастровой оценки, также можно обратиться по телефону: 8(8442)31-94-26. Для проверки предварительной стоимости объекта нужно ввести его кадастровый номер.













С момента размещения предварительного отчета прошло всего два дня. По словам Натальи Лобашовой, за это время ни одного замечания от правообладателей еще не поступило.





– По опыту прошлых лет могу сказать, что в основном замечания касаются стоимости объектов, что мы не учли некоторые характеристики. Я еще раз подчеркиваю, что это массовая оценка - почти 2 миллиона объектов, естественно, мы на места не выезжаем. Индивидуальные какие-то особенности объектов мы не можем учесть, – поясняет замдиректора ГБУ Волгоградской области «Центр государственной кадастровой оценки». – Главный источник информации для нас - это сведения ЕГРН. Мы на основании этой информации и проводим оценку.

Существенное влияние на кадастровую стоимость объектов капитального строительства оказывает год постройки. Специалисты поясняют, что чем старше объект, тем будет меньше его кадастровая стоимость.

– Боятся этой оценки абсолютно не нужно. Мы проводим ее на основании единой методики, которая установлена на всей территории России и для этого законодатель предусмотрел эту стадию замечаний. Каждый правообладатель введя кадастровый номер объекта недвижимости у нас на сайте может посмотреть, как у него изменилась кадастровая стоимость, потому что есть ситуации, когда она и снизилась. Поэтому призываем всех правообладателей заходить к нам на сайт, интересоваться кадастровой стоимостью своих объектов, – говорит Лобашова.

Срок приема таких замечаний истекает 4 июля текущего года.

Новая кадастровая стоимость объектов недвижимости начнет действовать с 1 января 2024 года. Налог на имущество физические лица по новой оценке начнут платить после 1 января 2025 года. Что касается новых объектов недвижимости, то кадастровая стоимость по ним будет применяться с момента ее внесения в ЕГРН.

– Призываем наших правообладателей к активности, чтобы потом, после получения платежки от налоговой не хвататься за голову. Мы готовы к открытому диалогу, готовы всем помочь. Каждое замечание рассмотрим в индивидуальном порядке, – заверила Наталья Лобашова.

Напомним, что в ходе государственной кадастровой оценки недвижимости в 2020 году в Волгоградской области пересмотру подлежало 2,8 млн объектов. Тогда многие предприниматели выражали опасения за свой бизнес, поскольку кадастровая стоимость напрямую влияет на объем налоговых отчислений. В итоге стоимость 1,8 тысячи объектов, по которым владельцы успели в установленный срок направить замечания, была снижена в досудебном порядке.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»