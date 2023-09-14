Опубликовано видео с места ДТП с маршруткой №104 и КАМАЗом под Волгоградом





Трое пассажиров маршрутного такси №104 были доставлены в больницу после столкновения с мусоровозом в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Как сообщают с места происшествия корреспонденты ИА «Высота 102», извлекать пассажиров из салона пришлось через заднюю дверь. Предположительно, детей в маршрутке в момент аварии не было.





– По предварительным данным, авария с участием маршрутки №104 произошла по вине водителя КАМАЗа. На месте работают сотрудники полиции, здесь также выставляют ограждения. Однако есть версия, что виноватым может быть и водитель маршрутки, который, по словам водителя КАМАЗа и грузчика, ехал на высокой скорости и не пропустил грузовик, совершавший в этот момент поворот. Пострадавших, по информации представителей экстренных служб, госпитализировали в больницу им. Фишера, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» Антон Ольховатский. – От удара маршрутное такси завалилось на бок и юзом пролетело по дороге несколько метров.





– Маршрутное такси оборудовано газовыми баллонами. Сотрудники МЧС обработали их пеной, но сейчас всех, кто находится рядом, в целях безопасности просят отойти от транспортного средства на расстояние 50 метров, – уточняет наш корреспондент с места происшествия.

Напомним, что на месте ДТП находится руководство областной Госавтоинспекции, экипажи и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району. Сотрудники правоохранительных органов позднее озвучат официальную причину аварии.

Фото, видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»