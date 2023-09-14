Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровоз





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 14 сентября, около 10.30 столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровоз. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вблизи поселка Третий решающий. По предварительным данным, есть пострадавшие.





В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос редакции сообщили, что на место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.

– По предварительным данным, в Среднеахтубинском районе на автодороге «Краснослободск-Средняя Ахтуба» произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля «КАМаз». В результате столкновения произошло опрокидывание микроавтобуса, – прокомментировали в главке полиции. – На месте работают экипажи и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району.





Количество пострадавших и степень тяжесть полученных ими травм уточняется, – сообщили в главке.



