Под Волгоградом столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровоз

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 14 сентября, около 10.30 столкнулись маршрутное такси №104 и мусоровоз. Как сообщает ИА «Высота 102», авария произошла вблизи поселка Третий решающий. По предварительным данным, есть пострадавшие.
В ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос редакции сообщили, что на место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции.
– По предварительным данным, в Среднеахтубинском районе на автодороге «Краснослободск-Средняя Ахтуба» произошло столкновение маршрутного такси и грузового автомобиля «КАМаз». В результате столкновения произошло опрокидывание микроавтобуса, – прокомментировали в главке полиции. – На месте работают экипажи и следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Среднеахтубинскому району.
Количество пострадавших и степень тяжесть полученных ими травм уточняется, – сообщили в главке.