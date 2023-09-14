



В Волгоградской области продолжается рост цен на все виды бензина. Буквально за неделю на некоторые виды автомобильного топлива они выросли в диапазоне от 44 до 78 копеек, сообщает V102.RU.

В Волгоградской области продолжается рост цен на все виды бензина. Буквально за неделю на некоторые виды автомобильного топлива они выросли в диапазоне от 44 до 78 копеек, сообщает V102.RU.

Напомним, цены на бензин в Волгоградской области растут гигантскими темпами с августа. На федеральном уровне признали данную проблему, в том числе и угрозу для продолжающейся уборочной страды в регионах. Штаб по урегулированию вопроса с ценами и дефицитом топлива создан в Минэнерго РФ, а волгоградское УФАС по поручению антимонопольного органа РФ уже начало проверку процесса розничного ценообразования на автомобильное топливо. Однако пока данные меры никак не сказываются на ценах на бензин, наоборот, они продолжают расти ударными темпами. Напомним, цены на бензин в Волгоградской области растут гигантскими темпами с августа. На федеральном уровне признали данную проблему, в том числе и угрозу для продолжающейся уборочной страды в регионах. Штаб по урегулированию вопроса с ценами и дефицитом топлива создан в Минэнерго РФ, а волгоградское УФАС по поручению антимонопольного органа РФ уже начало проверку процесса розничного ценообразования на автомобильное топливо. Однако пока данные меры никак не сказываются на ценах на бензин, наоборот, они продолжают расти ударными темпами.

Фото Павла Мирошкина V102.RU

По данным Росстата, АИ-92 в регионе за неделю подорожал на 44 копейки – до 51,08 рубля за литр, АИ-95 – на 74 копейки, а АИ-98- на 43 копейки.При этом заметнее всего снова прибавило в цене дизтопливо. Теперь литр дизеля продается в среднем за 60,73 рубля за литр, тогда как неделей ранее его цена составляла 59,95 рубля. То есть за несколько дней солярка подорожала на 78 копеек.