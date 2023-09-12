Спорт

Волгоградская теннисистка выиграла второй турнир подряд в Таиланде

Спорт 12.09.2023 08:06
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12.09.2023 08:06



Уроженка Волгограда теннисистка Анастасия Захарова 10 сентября выиграла второй турнир подряд  в Таиланде с призовым фондом в 25 тысяч долларов, сообщает V102.RU.
 
21-летняя спортсменка на соревнованиях ITF W25 Nakhon Si Thammarat закрепила свой успех недельной давности. Напомним, тогда россиянка обыграла в финале белоруску Алену Фалей и выиграла 11-й титул в карьере. И вот очередной трофей в коллекции Анастасии не заставил себя долго ждать.
 
Стартовала Захарова на последнем турнире уверенной победой над  соотечественницой Дарьей Кудашовой 6:1, 6:1. Далее волгоградка переиграла казашку  Гозал Айнитдинову в двух партиях 6:0, 6:2. В четвертьфинале Анастасии противостояла россиянка Дарья Лодикова, с которой она уже играла на недавнем тайском турнире. И снова Захарова оказалась сильнее — теннисистка из Волгограда не  отдала ни одного гейма, разгромив соперницу 6:0, 6:0.
 
В полуфинале наша спортсменка встречалась с представительницей страны хозяйки  Мананчая Савангкаев. Тайская теннисистка взяла первый сет 7:6. Однако Захарова проявила характер и одержала волевую победу в двух сетах подряд 6:4, 6:1.
 
В решающем матче Захарова схлестнулась ракетками с москвичкой Анастасией Ковалевой. Анастасия  выиграла у своей тезки — 6:3, 6:3 и завоевала третий титул в нынешнем году и 12-й в своей карьере. 
 
Фото Анастасии Захаровой VK.com
 

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