Эмоциональная встряска от своего наставника явно пошла на пользу динамовкам. Лидерские качества в сложный момент продемонстрировала капитан Елизавета Дудкина. Она забросила три мяча подряд, два из которых с пенальти. Также 21-летняя гандболистка ассистировала на Екатерину Долматову, забившую шестой гол гостей в матче и сравнявшую тем самым счёт.
Далее события на площадке развивались стремительно. Не успевала «Звезда» выходить вперёд, как тут же их догоняли волгоградки. При счёте 10:10 семиметровый отразила голкипер «Синары» Анна Верещак, которая в целом провела первый тайм достаточно уверенно и несколько раз выручала свой коллектив.
Вскоре с точки продемонстрировала меткость Лада Самойленко, уже успевшая стать одним из лидеров команды, а два заброшенных мяча подряд другого новичка Марины Судаковой и эффектное попадание с дальней дистанции Варвары Семиной позволили «Динамо» оторваться от звенигородских гандболисток на расстояние в четыре очка.
К сожалению, концовка тайма осталась за хозяйками. Они успели догнать гостей и на перерыв соперники ушли при равенстве 16:16.
Во второй половине ситуация кардинально не поменялась. Обе команды разыгрались и с регулярной периодичностью реализовывали свои атаки, пользуясь недочетами в оборонительных действиях друг друга. Но Анна Верещак даже в такой трудной ситуации все равно продолжала делать свою работу, спасая гостей от ещё большего количества пропущенных мячей.
«Звезда» и «Динамо» шли вровень по ходу всего второго тайма. Буквально до самого конца чаша весов могла качнуться в любую сторону. В решающем отрезке «Синара» продемонстрировала командный дух, характер и волю к победе. За две минуты до финала Лада Самойленко забросила важнейший мяч с пенальти, а хозяйки вскоре снова вышли вперёд. Затем точное попадание Софьи Васильевой установило равенство.
На последней минуте главный тренер «Звезды» Михаил Серёгин взял тайм-аут, чтобы расписать своим гандболисткам розыгрыш на чужой половине. Однако это звенигородскому коллективу не помогло. Олеся Горячева заблокировала атаку и владение на последние 15 секунд перешло к динамовкам.
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