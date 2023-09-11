



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 11 сентября, обыграли подмосковную «Звезду» в гостях с минимальным преимуществом — 29:28. Это уже вторая виктория подряд волгоградок после триумфа над «Кубанью» в первом туре, сообщает V102.RU. Бело-голубые, воодушевленные поддержкой болельщиков, поймали кураж и в буквальном смысле слова вырвали победу у сильного оппонента - бронзового призера прошлого чемпионата.

Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 11 сентября, обыграли подмосковную «Звезду» в гостях с минимальным преимуществом — 29:28. Это уже вторая виктория подряд волгоградок после триумфа над «Кубанью» в первом туре, сообщает V102.RU. Бело-голубые, воодушевленные поддержкой болельщиков, поймали кураж и в буквальном смысле слова вырвали победу у сильного оппонента - бронзового призера прошлого чемпионата.

Настала очередь Олега Кулешова брать минутный перерыв для организации заключительного штурма. И бело-голубые не подвели своего тренера. Арина Безбабных выполнила передачу на Екатерину Долматову, которая уверенным, хлестким и, главное, точным попаданием принесла столь нужную волгоградкам викторию со счётом 29:28! Настала очередь Олега Кулешова брать минутный перерыв для организации заключительного штурма. И бело-голубые не подвели своего тренера. Арина Безбабных выполнила передачу на Екатерину Долматову, которая уверенным, хлестким и, главное, точным попаданием принесла столь нужную волгоградкам викторию со счётом 29:28!

Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт дома против тольяттинской «Лады» 16 сентября в ФОК «Молодежный» в Кировском районе в 14-00 ч. Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт дома против тольяттинской «Лады» 16 сентября в ФОК «Молодежный» в Кировском районе в 14-00 ч.

Счёт во встрече в Звенигороде открыла Екатерина Долматова на первой минуте. Затем бело-голубые неоднократно теряли мяч на чужой половине и не могли нащупать игру в атаке. В это время хозяйки грамотно пользовались ошибками в действиях соперника и к шестой минуте совершили рывок, который позволил им уйти в солидный отрыв - 6:2. Провальное начало вынудило Олега Кулешова срочно вмешаться, чтобы экстренно привести в чувство своих подопечных.Эмоциональная встряска от своего наставника явно пошла на пользу динамовкам. Лидерские качества в сложный момент продемонстрировала капитан Елизавета Дудкина. Она забросила три мяча подряд, два из которых с пенальти. Также 21-летняя гандболистка ассистировала на Екатерину Долматову, забившую шестой гол гостей в матче и сравнявшую тем самым счёт.Далее события на площадке развивались стремительно. Не успевала «Звезда» выходить вперёд, как тут же их догоняли волгоградки. При счёте 10:10 семиметровый отразила голкипер «Синары» Анна Верещак, которая в целом провела первый тайм достаточно уверенно и несколько раз выручала свой коллектив.Вскоре с точки продемонстрировала меткость Лада Самойленко, уже успевшая стать одним из лидеров команды, а два заброшенных мяча подряд другого новичка Марины Судаковой и эффектное попадание с дальней дистанции Варвары Семиной позволили «Динамо» оторваться от звенигородских гандболисток на расстояние в четыре очка.К сожалению, концовка тайма осталась за хозяйками. Они успели догнать гостей и на перерыв соперники ушли при равенстве 16:16.Во второй половине ситуация кардинально не поменялась. Обе команды разыгрались и с регулярной периодичностью реализовывали свои атаки, пользуясь недочетами в оборонительных действиях друг друга. Но Анна Верещак даже в такой трудной ситуации все равно продолжала делать свою работу, спасая гостей от ещё большего количества пропущенных мячей.«Звезда» и «Динамо» шли вровень по ходу всего второго тайма. Буквально до самого конца чаша весов могла качнуться в любую сторону. В решающем отрезке «Синара» продемонстрировала командный дух, характер и волю к победе. За две минуты до финала Лада Самойленко забросила важнейший мяч с пенальти, а хозяйки вскоре снова вышли вперёд. Затем точное попадание Софьи Васильевой установило равенство.На последней минуте главный тренер «Звезды» Михаил Серёгин взял тайм-аут, чтобы расписать своим гандболисткам розыгрыш на чужой половине. Однако это звенигородскому коллективу не помогло. Олеся Горячева заблокировала атаку и владение на последние 15 секунд перешло к динамовкам.