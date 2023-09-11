Спорт

Погасили «Звезду»: «Динамо-Синара» одержало вторую победу подряд в Суперлиге

Спорт 11.09.2023 21:33
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11.09.2023 21:33


Гандболистки «Динамо-Синары»  сегодня, 11 сентября, обыграли подмосковную «Звезду» в гостях с минимальным преимуществом  — 29:28. Это уже вторая виктория подряд волгоградок после триумфа над «Кубанью» в первом туре, сообщает V102.RU. Бело-голубые, воодушевленные поддержкой болельщиков, поймали кураж и в буквальном смысле слова вырвали победу у сильного оппонента - бронзового призера прошлого чемпионата.
Счёт во встрече в Звенигороде открыла Екатерина Долматова на первой минуте. Затем бело-голубые неоднократно теряли мяч на чужой половине и не могли нащупать игру в атаке. В это время хозяйки грамотно пользовались ошибками в действиях соперника и к шестой минуте совершили рывок, который позволил им уйти в солидный отрыв - 6:2. Провальное начало вынудило Олега Кулешова срочно вмешаться, чтобы экстренно привести в чувство своих подопечных.
Эмоциональная встряска от своего наставника явно пошла на пользу динамовкам.  Лидерские качества в сложный момент продемонстрировала капитан Елизавета Дудкина. Она забросила три мяча подряд, два из которых с пенальти. Также 21-летняя гандболистка ассистировала на Екатерину Долматову, забившую шестой гол гостей в матче и сравнявшую тем самым счёт.
Далее события на площадке развивались стремительно. Не успевала «Звезда» выходить вперёд, как тут же их догоняли волгоградки. При счёте 10:10 семиметровый отразила голкипер «Синары» Анна Верещак, которая  в целом провела первый тайм достаточно уверенно и несколько раз выручала свой коллектив.
Вскоре с точки продемонстрировала меткость Лада Самойленко, уже успевшая стать одним из лидеров команды,  а два заброшенных мяча подряд другого новичка Марины Судаковой  и эффектное попадание с дальней дистанции Варвары Семиной позволили «Динамо» оторваться от звенигородских гандболисток на расстояние в четыре очка.
К сожалению, концовка тайма осталась за хозяйками. Они успели догнать гостей и на перерыв соперники ушли при равенстве 16:16.
Во второй половине ситуация кардинально не поменялась. Обе команды разыгрались и с регулярной периодичностью реализовывали свои атаки, пользуясь недочетами в оборонительных действиях друг друга. Но Анна Верещак даже в такой трудной ситуации все равно продолжала делать свою работу,  спасая гостей от ещё большего количества пропущенных мячей.
«Звезда» и «Динамо» шли вровень по ходу всего второго тайма. Буквально до самого конца чаша весов могла качнуться в любую сторону. В решающем отрезке «Синара» продемонстрировала командный дух, характер и волю к победе. За две минуты до финала Лада Самойленко забросила важнейший мяч с пенальти, а хозяйки вскоре снова вышли вперёд. Затем точное попадание Софьи Васильевой установило равенство.  
На последней минуте главный тренер «Звезды» Михаил Серёгин взял тайм-аут, чтобы расписать своим гандболисткам розыгрыш на чужой половине. Однако это звенигородскому коллективу не помогло. Олеся Горячева заблокировала атаку и владение на последние 15 секунд перешло к динамовкам.
Настала очередь Олега Кулешова брать минутный перерыв для организации заключительного штурма.  И бело-голубые не подвели своего тренера.  Арина Безбабных выполнила передачу на Екатерину Долматову, которая уверенным, хлестким и, главное, точным попаданием принесла столь нужную волгоградкам викторию со счётом 29:28!
Следующий матч «Динамо-Синара» проведёт дома против тольяттинской «Лады» 16 сентября в ФОК «Молодежный» в Кировском районе в 14-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com

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