Борьба с коррупцией

Экс-главу поселения под Волгоградом лишили доверия после земельной сделки с зятем

Борьба с коррупцией 11.09.2023 11:39
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11.09.2023 11:39


Запись об  увольнении в связи с утратой доверия появится в трудовой книжке бывшего главы Моисеевского сельского поселения Котовского района. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, чиновник покинул этот пост после скандала с передачей в аренду восьми земельных участков своему зятю. При этом глава поселения не принял предусмотренные законодательством меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 
Прокуратура потребовала от депутатов Совета Моисеевского сельского поселения устранить нарушения закона, после чего глава уволился по собственному желанию. Однако такая формулировка не устроила прокуратуру. Надзорный орган обратился в суд с требованием изменения причины увольнения. Котовский районный суд иск прокурора удовлетворил.
Интересно, что исполняющим обязанности главы Моисеевского сельского поселения после скандальной отставки предшественника стал Сергей Лесниченко, который возглавлял администрацию городского поселения Котово, терпящим настоящее бедствие из-за проблем с водоснабжением. Экс-мэр Котово хотел принять участие в досрочных выборах главы Моисеевского сельского поселения, однако за несколько дней до них  снял свою кандидатуру. Сошел с предвыборной дистанции еще один его соперник, поэтому выборы перенесли на ноябрь.  
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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