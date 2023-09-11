Экс-главу поселения под Волгоградом лишили доверия после земельной сделки с зятем

Интересно, что исполняющим обязанности главы Моисеевского сельского поселения после скандальной отставки предшественника стал Сергей Лесниченко, который возглавлял администрацию городского поселения Котово, терпящим настоящее бедствие из-за проблем с водоснабжением. Экс-мэр Котово хотел принять участие в досрочных выборах главы Моисеевского сельского поселения, однако за несколько дней до них снял свою кандидатуру. Сошел с предвыборной дистанции еще один его соперник, поэтому выборы перенесли на ноябрь.
Борьба с коррупцией 11.09.2023 11:39
0
11.09.2023 11:39
Запись об увольнении в связи с утратой доверия появится в трудовой книжке бывшего главы Моисеевского сельского поселения Котовского района. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, чиновник покинул этот пост после скандала с передачей в аренду восьми земельных участков своему зятю. При этом глава поселения не принял предусмотренные законодательством меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.
Прокуратура потребовала от депутатов Совета Моисеевского сельского поселения устранить нарушения закона, после чего глава уволился по собственному желанию. Однако такая формулировка не устроила прокуратуру. Надзорный орган обратился в суд с требованием изменения причины увольнения. Котовский районный суд иск прокурора удовлетворил.
Интересно, что исполняющим обязанности главы Моисеевского сельского поселения после скандальной отставки предшественника стал Сергей Лесниченко, который возглавлял администрацию городского поселения Котово, терпящим настоящее бедствие из-за проблем с водоснабжением. Экс-мэр Котово хотел принять участие в досрочных выборах главы Моисеевского сельского поселения, однако за несколько дней до них снял свою кандидатуру. Сошел с предвыборной дистанции еще один его соперник, поэтому выборы перенесли на ноябрь.
Интересно, что исполняющим обязанности главы Моисеевского сельского поселения после скандальной отставки предшественника стал Сергей Лесниченко, который возглавлял администрацию городского поселения Котово, терпящим настоящее бедствие из-за проблем с водоснабжением. Экс-мэр Котово хотел принять участие в досрочных выборах главы Моисеевского сельского поселения, однако за несколько дней до них снял свою кандидатуру. Сошел с предвыборной дистанции еще один его соперник, поэтому выборы перенесли на ноябрь.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
По 100 тысяч каждый: Волгоградская облдума закупает компьютеры на 2 миллиона11.09.2023 09:19
Борьба с коррупцией 11.09.2023 09:19
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в Саратове07.09.2023 08:02
Борьба с коррупцией 07.09.2023 08:02
В Волгоградской облдуме разрешат работать до 70 лет06.09.2023 15:09
Борьба с коррупцией 06.09.2023 15:09
И все-таки виновен: бывшего заммэра Волжского во второй раз отправили в колонию06.09.2023 13:01
Борьба с коррупцией 06.09.2023 13:01
В Волгограде отменили закупку для концерта Ларисы Долиной за 6,7 миллиона06.09.2023 12:36
Борьба с коррупцией 06.09.2023 12:36
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги гранта04.09.2023 20:16
Борьба с коррупцией 04.09.2023 20:16
В Волгограде коммерсанту дали 7 лет строгача за попытку избежать налоговой проверки за взятку29.08.2023 12:13
Борьба с коррупцией 29.08.2023 12:13
В Волгограде в третий раз провалился аукцион на реконструкцию НЭТ за полмиллиарда27.08.2023 18:10
Борьба с коррупцией 27.08.2023 18:10
Волгоградский облсуд рассмотрит дело экс-судьи из Краснодара Ирины Дадаш27.08.2023 08:45
Борьба с коррупцией 27.08.2023 08:45
Осужденный в Волгограде за коррупцию экс-замдиректора предприятия ФСИН вернет «взятку» дважды24.08.2023 13:19
Борьба с коррупцией 24.08.2023 13:19
В Волгоградской области фирма заплатит 70 тысяч за трудоустройство экс-полицейского21.08.2023 08:42
Борьба с коррупцией 21.08.2023 08:42
Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части парка17.08.2023 10:16
Борьба с коррупцией 17.08.2023 10:16
В Волгограде преподавателю техникума грозит 8 лет колонии за 17 тысяч рублей взятки16.08.2023 22:03
Борьба с коррупцией 16.08.2023 22:03
В Волгограде вскрыли хищения средств нацпроекта на соцобслуживание стариков16.08.2023 13:11
Борьба с коррупцией 16.08.2023 13:11
Волгоградские силовики задержали адвоката и налоговика по делу о взятке в 2 млн рублей10.08.2023 10:12
Борьба с коррупцией 10.08.2023 10:12