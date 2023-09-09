Происшествия

На волгоградской трассе молодого парня после ДТП насмерть переехал неизвестный

Происшествия 09.09.2023 14:00
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09.09.2023 14:00


В Михайловке Волгоградской области накануне в 18.57 на 775 километре трассы Р-22 «Каспий» произошло жуткое ДТП. Как сообщает V102RU, молодого водителя выбросило на дорогу, где его насмерть задавил неизвестный и скрылся. 

— По предварительным данным, 21-летний водитель за рулем автомобиля ВАЗ-21140 потерял управление, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Volvo под управлением 40-летнего водителя, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате столкновения водителя ВАЗа отбросило на полосу встречного движения, где на него наехала неустановленная машина, водитель которой скрылся с места происшествия. Отечественной легковушки получил травмы несовместимые с жизнью.  

Фото: архив «Высота 102»  

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