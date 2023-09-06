Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с Infiniti

Происшествия 06.09.2023 18:12
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06.09.2023 18:12
В Волгоградской области 15-летний подросток, управлявший легковушкой, погиб в ДТП с премиальным внедорожником Infiniti. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, смертельная авария произошла сегодня, 6 сентября, в 14.20 на 869 км автодороги Р-22 «Каспий» в Иловлинском районе.
- По предварительной информации, водитель автомобиля Infiniti совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21100» под управлением 15-летнего подростка, который, не убедившись в безопасности маневра, начал совершать разворот с обочины дороги, - рассказали в главке.
От удара обе машины вылетели в кювет. Подросток от полученных травм скончался на месте ДТП. По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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