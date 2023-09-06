Под Волгоградом директор завода год не платил зарплату 23 сотрудникам

Расследования 06.09.2023 14:42
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06.09.2023 14:42
Директору предприятия по производству резинокомпозитных изделий, расположенного в городе Волжском Волгоградской области, грозит до 3 лет колонии за невыплату зарплаты сотрудникам. Как сообщила V102.RU официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, руководитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Фигурант уголовного дела с июля 2022 года по июнь 2023-го не выплачивал заработную плату 23 своим работникам. Долг перед ними составил 6 миллионов 700 тысяч рублей. При этом, как установили следователи, в этот период у руководителя была возможность платить зарплату, но он этого не делал, а тратил деньги на иные нужды. Только после вмешательства территориального подразделения СК России директор погасил долги перед сотрудниками.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В настоящее время расследование завершено. После утверждения обвинительного заключения прокуратурой дело передадут в суд.
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