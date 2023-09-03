Скорая помощь столкнулась с электросамокатом в центре Волгограда









Сегодня, 3 сентября, водитель электросамоката в Волгограде врезался в автомобиль скорой медицинской помощи, передает V102.RU. К счастью, погибших и пострадавших в результате этого ДТП нет.













- Происшествие случилось сегодня утром, при въезде на территорию базирования автомобиля скорой медицинской помощи на ул. Коммунистической в центре Волгограда. Управлявший самокатом, повредил задний прибор освещения, - сообщили в ГБУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи».













На месте ДТП работает полиция. Отмечается, что это происшествие не повлияло на работу службы скорой помощи.

Фото: ГБУЗ «КССМП»



