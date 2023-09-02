Расследования

Под Волгоградом напавшего на инвалида разбойника приговорили к 8 годам колонии

Расследования 02.09.2023 08:29
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02.09.2023 08:29


К 8 годам колонии строгого режима приговорен житель Волгоградской области, который напал на инвалида 2-ой группы, избил его и обокрал. Как сообщает V102.RU, приговором Среднеахтубинского районного суда мужчину признали виновным в разбое. Ему также предстоит выплатить штраф в доход государства в размере 426,9 тысячи рублей.
Установлено, что фигурант уголовного дела находился у инвалида в гостях. Мужчины выпивали, а когда хозяин домовладения уснул, гость решил его обокрасть. Он напал на спящего мужчину и стал его избивать, кидаться кирпичами, угрожая и вовсе убить. Потом он скинул инвалида с лавочки, отобрал у него опоры для ходьбы и снова начал избивать, требуя от него ключи от автомобиля, деньги и сотовый телефон.
Затем разбойник решил угнать автомобиль, сел в него и завел, но ему помешал сосед, который попросил закрыть ворота. Испугавшись, что его могут потом опознать, разбойник оставил автомобиль. Его добычей стали 500 рублей и таблетки, которые он вытащил из сумки инвалида. Он также хотел забрать и телефон хозяина домовладения, но на этот раз его вспугнула соседка. В итоге разбойник убежал.
В судебном заседании он признал вину частично, утверждая, что кирпичом не кидался и красть ничего не хотел. Однако суд ему не поверил. Приговор был вынесен с учетом личности подсудимого и отягчающих вину обстоятельств в виде рецидива преступлений.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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