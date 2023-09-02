Расследования 02.09.2023 08:29
0
02.09.2023 08:29
К 8 годам колонии строгого режима приговорен житель Волгоградской области, который напал на инвалида 2-ой группы, избил его и обокрал. Как сообщает V102.RU, приговором Среднеахтубинского районного суда мужчину признали виновным в разбое. Ему также предстоит выплатить штраф в доход государства в размере 426,9 тысячи рублей.
Установлено, что фигурант уголовного дела находился у инвалида в гостях. Мужчины выпивали, а когда хозяин домовладения уснул, гость решил его обокрасть. Он напал на спящего мужчину и стал его избивать, кидаться кирпичами, угрожая и вовсе убить. Потом он скинул инвалида с лавочки, отобрал у него опоры для ходьбы и снова начал избивать, требуя от него ключи от автомобиля, деньги и сотовый телефон.
Затем разбойник решил угнать автомобиль, сел в него и завел, но ему помешал сосед, который попросил закрыть ворота. Испугавшись, что его могут потом опознать, разбойник оставил автомобиль. Его добычей стали 500 рублей и таблетки, которые он вытащил из сумки инвалида. Он также хотел забрать и телефон хозяина домовладения, но на этот раз его вспугнула соседка. В итоге разбойник убежал.
В судебном заседании он признал вину частично, утверждая, что кирпичом не кидался и красть ничего не хотел. Однако суд ему не поверил. Приговор был вынесен с учетом личности подсудимого и отягчающих вину обстоятельств в виде рецидива преступлений.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Превышение скорости стало причиной жуткого ДТП в Волгограде с гибелью двоих детей02.09.2023 11:01
Расследования 02.09.2023 11:01
«Они в реанимации»: выживших в страшной аварии на «танцующем» мосту в Волгограде женщину и ее дочь спасают врачи02.09.2023 10:42
Расследования 02.09.2023 10:42
Глава ГУ МВД Вельможко взял на контроль проверку ДТП с погибшими детьми под Волгоградом02.09.2023 00:10
Расследования 02.09.2023 00:10
За рулем была их мать: стали известны подробности гибели двух детей в ДТП на мосту в Волгограде01.09.2023 22:16
Расследования 01.09.2023 22:16
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под суд01.09.2023 15:42
Расследования 01.09.2023 15:42
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчину31.08.2023 20:21
Расследования 31.08.2023 20:21
В Волгограде скандальный продавец кирпичей купил квартиру за 13 млн рублей на деньги клиентов31.08.2023 16:18
Расследования 31.08.2023 16:18
УФСБ: начальник почты в Волгоградской области присвоила 750 тыс. рублей31.08.2023 14:35
Расследования 31.08.2023 14:35
Суд оставил в СИЗО Волгограда Тонояна, расстрелявшего людей в кафе Black Lion31.08.2023 12:58
Расследования 31.08.2023 12:58
Волгоградский СК ищет виновных в гибели сотрудника водоканала в Палласовке31.08.2023 10:45
Расследования 31.08.2023 10:45
У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларов31.08.2023 09:34
Расследования 31.08.2023 09:34
Суд в Волжском арестовал подозреваемого в убийстве посетителя караоке-бара30.08.2023 16:07
Расследования 30.08.2023 16:07
В Волгограде наркобарыгу осудят за смерть 17-летней студентки30.08.2023 15:22
Расследования 30.08.2023 15:22
В Кремле назвали промежуточные версии катастрофы с самолетом Пригожина30.08.2023 13:49
Расследования 30.08.2023 13:49
В Волгоградской области электрика будут судить за гибель газовика30.08.2023 09:05
Расследования 30.08.2023 09:05