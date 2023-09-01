Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под суд

Расследования 01.09.2023 15:42
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01.09.2023 15:42
В Волгоградской области перед судом предстанут трое подростков 14, 15 и 16 лет по обвинению в хулиганстве и повреждении чужого имущества, сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
По данным следствия, подростки участвовали в погроме на привокзальной площади города Петров Вал в Камышинском районе. Они крушили парками автомобиль «Лада Приора», а потом перевернули его. Действия молодых людей попали на видео.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 7 лет лишения свободы.
По материалам дела, 15 апреля текущего года обвиняемые на почве конфликта, который разгорелся по малозначительному поводу, вооружившись палками и матерясь стали ими лупить по автомобилю, который потом еще и перевернули.
Расследование уголовного дела проводили сотрудники следственного отдела по г. Камышин СУ СК России по области.
Уголовное дело в отношении двоих сообщников обвиняемых выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.
Как ранее сообщало информагентство, в апреле этого года в городе Петров Вал произошел массовый конфликт с повреждением имущества с участием цыган и русских. Источник информагентства тогда сообщал, что конфликт разгорелся между русским парнем и цыганами около вокзала. В какой-то момент между ними сначала вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого парень отвесил своему оппоненту пощечину. После этого на вокзал съехались около 40 цыган, чтобы поддержать своего соплеменника. Все это переросло в беспорядки.
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