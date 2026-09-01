Новый учебный год начался почти для 253 тысяч волгоградских школьников





Сегодня, 1 сентября, свои двери для учеников распахнули 702 школы в Волгоградской области. Такие данные опубликовал Волгоградстат на основании информации облкомобразования.

За парты сели 252,8 тыс. школьников, среди них – 22 тысячи первоклассников. Знания из первых уст ученики получат от 19,1 тысячи педагогов.



Также новый учебный год стартовал в 50 средних специальных и 12 высших учебных заведениях региона. В техникумах и колледжах будут обучаться 69,3 тысячи молодых людей, а в вузах – 66 тысяч студентов.





