В Волгоградской области после массовой потасовки с цыганами исчез глава

В Камышинском районе Волгоградской области покинул свой пост глава городского поселения. Как сообщает V102.RU, речь идет о Владимире Карпове, возглавлявшем Петров Вал.

— 12 мая в связи с переходом на другую работу сложил полномочия главы городского поселения Петров Вал Владимир Владимирович Карпов, — пояснили информагентству в районной администрации.

Уточняется, что место ушедшего чиновника в качестве исполняющей обязанности займет Инна Друзина, ранее трудоустроенная в «МБУ Благоустройство и озеленение г. Петров Вал».

Владимир Карпов пробыл на своем посту с октября 2021 года. С 2019-го уроженец Камышина трудился в должности замглавы по вопросам ЖКХ, благоустройства, архитектуры и земельных отношений в администрации городского поселения Петров Вал.

Напомним, что ранее очевидцы рассказали о конфликте русских и цыган в Камышинском районе в середине апреля этого года. В ходе потасовки был поврежден автомобиль одного из участников стычки. Со слов жителей Петрова Вала, противостояние между местными и приезжими стало набирать обороты.

Фото: облкомтерполитики