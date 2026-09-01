Наследники умершей волгоградки добились выплаты 1 млн за ипотеку





Четвертый кассационный суд подтвердил право наследников на страховую выплату по ипотеке. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, ранее страховую компанию обязали возместить по договору ипотечного страхования почти 1 миллион рублей наследникам умершей волгоградки.

Женщина заключила с банком ипотечный договор в 2018 году, а в 2024 году - договор комплексного ипотечного страхования, который предусматривал выплату 100% страховой суммы в случае смерти застрахованного лица.



В том же году заёмщица умерла, оставив долг по кредиту в размере почти 942 тысячи рублей. Однако в страховой компании отказали в выплате, посчитав, что женщина скрыла наличие заболевания, диагностированного до заключения договора.



Это решение страховщиков родственниками волгоградки было обжаловано. После чего финансовый уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг взыскал в их пользу сумму страхового возмещения. Тогда страховщики пошли в суд.



Дзержинский районный суд Волгограда отказал в удовлетворении иска страховщиков, указав на отсутствие доказательств сокрытия заемщицей данных о своем здоровье. Кроме того, компания пропустила срок исковой давности. Кассационный суд согласился с доводами районного суда, подтвердив, что при заключении договора страхования ложных сведений заемщик не сообщал.





