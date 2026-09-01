В Волгоградской области разработают программу по повышению стимулирования работников образования и привлечения в эту сферу молодых кадров. Об этом сообщил в День знаний в ходе рабочей поездки по образовательным учреждениям в Волгограде губернатор Андрей Бочаров.

– Сегодня мы приняли решение о создании большой рабочей группы под кураторством Волгоградского государственного социально-педагогического университета по вопросам повышения эффективности образования, мотивации и поддержки учителей, преподавателей, воспитателей, в том числе, через финансовое стимулирование. Нам очень важно, чтобы молодежь приходила работать в наши образовательные учреждения, чтобы она имела определенный достаток, – сказал глава региона в ходе своего визита в ВГСПУ.

По словам Бочарова, ВГСПУ станет координатором этой работы, изучит опыт других субъектов РФ, прежде всего Москвы, и представит предложения для их реализации в Волгоградской области. Программу планируют сформировать в течение текущего и следующего года.





В День знаний в Волгоградской области первый звонок прозвенел для учеников 702 школ. За парты сели более 252,8 тыс. школьников, из них 22 тыс. первоклассников. Андрей Бочаров поздравил всех с этим событием.

– Я поздравляю всех жителей Волгоградской области с началом нового учебного года. На территории региона учебный год начался планово во всех учебных заведениях, все дети приступили к занятиям. Для первоклассников и первокурсников прозвенел первый звонок, – сказал губернатор.

1 Сентября глава региона посетил несколько учреждений образования. Губерантор, напомним, побывал в новом детском саду в Тракторозаводском районе, а затем на уроке «Разговоры о важном» пообщался с 11-классниками гимназии №14 Краснооктябрьского района. После этого Андрей Бочаров прибыл в ВГСПУ, где с будущими педагогами и преподавателями поговорил о выборе своего пути.









Губернатор также встретился со 100-балльниками, которые приступили к учебе в ВГСПУ. Они рассказали, почему выбрали именно этот вуз, о своих планах, о том, куда направят полученные за отличные результаты региональные выплаты. Новые меры поддержки талантливой молодежи, напомним, были утверждены в Волгоградской области по инициативе Андрея Бочарова. Так, стобалльники и победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников теперь получают выплату 100 тысяч рублей, а при поступлении в вузы и ссузы региона — еще одну выплату, а также ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей в течение первого года обучения.





В ВГСПУ Андрей Бочаров осмотрел военно-патриотический центр «Сталинград», созданный в ноябре 2025 года в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» для подготовки будущих учителей предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Губернатор пообщался с командой «Форпост 34 – Воин» — победителями регионального и окружного этапов, финалистами Всероссийской игры «Зарница 2.0», победителями «Зарница 2.0 Педвузы», которые проходят на площадках волгоградского лагеря «Авангард».

– Для нашего университета центр «Авангард» должен являться базовым центром для прохождения практики, для получения навыков, для проведения образовательного процесса — нам надо над этим больше поработать, – отметил глава субъекта, предложив активнее привлекать студентов в качестве вожатых в лагерь, куда приезжают дети со всей страны. Также он поставил задачу продумать отдельную программу для старшекурсников по аналогии со всеобщими сборами, которые проходят в «Авангарде» десятиклассники региона.

Фото администрации Волгоградской области