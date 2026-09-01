



Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о введении режима ЧС в регионе из-за проблем с вывозом зерна нового урожая. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на Privet-Rostov.ru. По словам главы региона, такое решение связано с возникшими объективными логистическими сложностями при транспортировке собранного зерна.

О проблеме уже известно в правительстве РФ. В Минсельхозе России обещают дополнительную поддержку аграриям.



В настоящее время в Ростовской области убрано более 15 тысяч гектаров зерновых, идет уборка масличных культур. В этом году урожайность подсолнечника оказалась в 2 раза выше прошлогодних показателей. В регионе тем временем продолжается плановая подготовка к севу озимых.



