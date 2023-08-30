Экономика 30.08.2023 12:31
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30.08.2023 12:31
Перебои с бензином на заправках «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области объяснили повысившимся спросом на автомобильное топливо. Так в ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт» прокомментировали ситуацию на АЗС в регионе в ответе на редакционный запрос V102.RU.
- В связи с остановкой продаж автобензинов у операторов других заправочных сетей региона на АЗС ЛУКОЙЛ в Волгоградской области за прошедшую неделю существенно выросла реализация нефтепродуктов, - цитата из ответа.
Также в компании заверили, что «на текущий момент волгоградская нефтебаза общества обеспечена всеми видами нефтепродуктов и работает в штатном режиме».
При этом утверждается, что для покрытия возросшего спроса дополнительно увеличивается количество бензовозов.
Ранее V102.RU сообщало о проблемах с бензином на некоторых заправках в Волгограде. Однако ситуация постоянно менялась – там, где не было топлива один день, оно появлялось на следующий. Лишь на заправках Газпрома ситуация остается неизменной - бензина там нет. Сегодня, 30 августа, даже на работающих АЗС в наличии были не все виды автомобильного топлива. Так, днем с огнем не найти сегодня АИ-92. Многие водители, обнаружив нужное топливо, затаривались бензином в канистрах «на всякий случай».
Напомним, ранее в Минэнерго РФ был создан штаб для урегулирования ситуации с поставками автомобильного топлива в южных регионах России. О результатах работы штаба на сайте ведомства не сообщается.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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