В Минэнерго РФ создали штаб из-за проблем с бензином в южных регионах

Федеральные новости 24.08.2023 14:47
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24.08.2023 14:47
В Минэнерго РФ прокомментировали сложившуюся в ряде регионов ситуацию, связанную со сбоями в поставках бензина, и заверили, что в стране «все есть». Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на официальное заявление министерства.
- Уровень производства нефтепродуктов на заводах полностью обеспечивает текущий спрос на топливо с учетом переориентации части экспорта бензина и дизтоплива на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтебаз на местах по рекомендациям Минэнерго России и ФАС России, - говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что выпуск автомобильного бензина (117,4 тыс.т/сутки) соответствует среднему уровню августа 2021-2022 гг. Производство дизтоплива (232,0 тыс.т/сутки) почти на 10% выше уровня августа предыдущих лет.
Для «исключения возможных сбоев в обеспечении регионов топливом» в министерстве создан штаб. В его состав вошли представители федеральных органов исполнительной власти, нефтяных компаний, ОАО «РЖД», АО «СПбМТСБ», автоперевозчиков и независимых участников рынка.
На особый контроль штаба взяты вопросы ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС.
- На основе постоянного мониторинга производственных и потребительских потребностей участников штаб работает над повышением ритмичности и оптимизации расходов на логистику для всех участников, - заверили в Минэнерго РФ.
Напомним, V102.RU сообщало о проблемах с бензином на АЗС Волгоградской области. В администрации региона поясняли сбои с автомобильным топливом закрытием на плановый ремонт Астраханского газоперерабатывающего комплекса. Также чиновники заверили, что в регионе за последнюю неделю поставки топлива увеличены на 14%.
При этом ситуация на АЗС в Волгоградской области улучшилась, по сообщениям жителей, в последние дни. Хотя до сих пор не на всех заправках в наличии топливо всех марок.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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