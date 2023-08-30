Следовавший через Волгоградскую область поезд до Нижневартовска задержали на 3 часа

Данный поезд следует также через несколько станций в Волгоградской области, в частности, Палласовку и Эльтон.
Происшествия 30.08.2023 08:46
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30.08.2023 08:46
Сбой в движении поезда №147 сообщением Астрахань – Нижневартовск произошел накануне вечером. Как сообщили V102.RU в Приволжской железной дороге, около девяти часов вечера 29 августа на перегоне Шунгай – Равнинный Приволжской железной дороги в Астраханской области по техническим причинам произошла незапланированная остановка пассажирского состава. Время задержки составило около 3 часов.
Данный поезд следует также через несколько станций в Волгоградской области, в частности, Палласовку и Эльтон.
Данный поезд следует также через несколько станций в Волгоградской области, в частности, Палласовку и Эльтон.
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