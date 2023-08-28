Экономика

В Волгограде часть АЗС по-прежнему встречают водителей пустыми колонками

Экономика 28.08.2023 14:54
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28.08.2023 14:54


В Волгограде до сих пор наблюдаются перебои с бензином. Как сообщает корреспондент V102.RU, который сегодня, 28 августа, объехал АЗС в нескольких районах города, на части заправок нет никакого топлива. 

Так, на АЗС «Лукойла» около бизнес-центра «Волгоград Сити» заправиться утром в понедельник можно было лишь дизелем. На заправке «Газпрома» на улице Лермонтова, 2 не было ни бензина, ни солярки. Такая же ситуация на заправке в поселке Горьковский Советского района на АЗС "Лукойла".


В то же время на лукойловской АЗС на улице Рокоссовского, 72 присутствовал бензин всех марок. Спокойно можно было заправиться и на объектах «Роснефти», Teboil в Центральном и Краснооктябрьском районах города. 


Напомним, перебои с бензином начались в Волгоградской области больше недели назад. В администрации региона объясняли это закрытием на профилактический ремонт Астраханского газоперерабатывающего комплекса. 


При этом на предприятии «Лукойл-Нефтепераработка» заявили об увеличении отгрузок с волгоградской нефтебазы, чтобы пополнить недостающие объемы топлива. В волгоградском УФАС отмечали, что запасы бензина в регионе за несколько дней были увеличены на 14%. В то же время в Минэнерго РФ на днях был создан штаб для урегулирования ситуации с бензином в южных регионах России. 

К слову, перебои с топливом тут же отразились на стоимости бензина. Все марки автомобильного топлива заметно подорожали за неделю. Но больше всего вырос в цене бензин АИ-98 – почти на полтора рубля за несколько дней. 


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