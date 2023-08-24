Экономика 24.08.2023 08:03
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24.08.2023 08:03
Очередной резкий скачок цен на автомобильное топливо в Волгоградской области зафиксировал Росстат. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, проанализировавшего рост цен за неделю, это самое серьезное и стремительное подорожание бензина в этом году.
В частности, АИ-92 стал стоить дороже на 33 копейки (50,51 рубля), АИ-95 – на 44 копейки (56,16 рубля). Но заметнее всего выросли цены на АИ-98 – на 1 рубль 39 копеек. Теперь средняя цена этого вида бензина составляет 64,19 рубля за литр. Также резко подорожало дизельное топливо – на 97 копеек (58,17 рубля за литр).
Резкий рост стоимости бензина ошеломил волгоградских водителей.
- Если дела и дальше так пойдут, то к концу года бензин будет стоить под 100 рублей – почти доллар. Они с ума, что ли, там посходили? Сократили поставки за рубеж и решили на своих заработать? – негодуют жители.
Напомним, на прошлой неделе в регионе произошли перебои с бензином. На некоторых заправках отсутствовали все марки топлива. По сообщению волгоградских властей, причиной этого стало закрытие Астраханского нефтеперерабатывающего предприятия. Чиновники заверили, что поставки топлива с волгоградской нефтебазы увеличены, и к середине этой недели ситуацию удалось выровнять, за исключением газпромовских АЗС.
Фото Павла Мирошкина V102.RU
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