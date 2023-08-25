«Динамо-Синара» уступила «Астраханочке» на Кубке Звездного





Гандболистки «Динамо-Синары» в Кубке Звёздного в Астрахани накануне проиграли местному одноименному клубу со счётом 28:32 в первом матче предсезонного турнира, сообщает V102.RU. Гандболистки «Динамо-Синары» в Кубке Звёздного в Астрахани накануне проиграли местному одноименному клубу со счётом 28:32 в первом матче предсезонного турнира, сообщает V102.RU.

В соревнованиях помимо вчерашних соперников принимают участие ещё четыре коллектива: АГУ-«Адыиф», «Кубань», «Ставрополье» и «Черноморочка». Хозяйки в противостоянии против «Синары» открывали турнир.Как и в Краснодаре, в Астрахани состав бело-голубых насчитывал 16 игроков. Лишь Анастасию Чешееву в заявке заменила Софья Васильева, которая восстановилась от травмы.Первый тайм вполне удался волгоградкам. Подопечные Олега Кулешова достаточно уверенно чувствовали себя на чужой половине площадке. А вдобавок к этому надежная игра в обороне помогли «Динамо» большую часть первого тайма сыграть на равных с оппонентками. Более того, мастерски исполненный хлёсткий бросок Варвары Семиной, а также два мяча Лады Самойленко в быстрой атаке и при реализации семиметрового позволили «Синаре» уйти на перерыв, ведя в счёте 16:13.В начале второй половины Олеся Горячева не сумела переиграть голкипера «Астраханочки» и хозяйки в ответ поразили ворота Марии Дувакиной. В дальнейшем бело-голубые стали отдавать инициативу соперникам, которые этим воспользовались и достаточно быстро ликвидировали отставание.Почувствовав, что игра в атаке после перерыва стала хуже, Олег Кулешов пытался наладить взаимодействия на чужой половине с помощью тайм-аутов. Однако «Астраханочка» сделала перестановки в обороне по ходу поединка, позволившие ей убрать большое количество ошибок в защите. И уже к концу матча лидерство захватили хозяйки, которые довели дело до итоговой победы со счётом 32:28.Самыми результативными гандболистками в составе «Динамо» стали Лада Самойленко с шестью точными попаданиями, а также Елизавета Дудкина и Варвара Семина, отличившиеся по четыре раза.Сегодня, 25 августа, «Синара» проведёт сразу две встречи очередного игрового дня со «Ставропольем» и с «Кубанью». Отметим, что оба матча пройдут в экспериментальном формате - 2 тайма по 20 минут.Фото: Астраханочка VK.com