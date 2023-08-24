Дом раздора: в Волгограде назревает серьезный спор между СК и прокурорами из-за аварийной высотки

В Волгограде по поручению главы СК России Александра Бастрыкина повторно планируют возбудить уголовное дело в отношении сотрудников администрации и фонда капремонта из-за рассыпающейся высотки на улице Циолковского. В случае, если на пути встанет прокуратура, волгоградские следователи готовы обращаться в Генеральную прокуратуру.

Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, ранее жильцы 23-этажного дома №29 на улице Циолковского пожаловались на нарушение их жилищных прав. Со слов волгоградцев, проживание в высотке сегодня представляет реальную угрозу для их жизней, но неоднократные обращения в различные инстанции положительного результата не принесли.

– По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственными органами СУ СК России по Волгоградской области 25 июля 2023 года было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц администрации и фонда капитального ремонта (ч.1 ст. 293 УК РФ), – сообщает Дарья Буянова. – Согласно собранным сотрудниками ведомства материалам, жильцы дома в период с 2016 года по настоящее время неоднократно обращались в администрацию и фонд капитального ремонта, однако должностные лица в нарушение своих обязанностей не принимали необходимых мер по организации капитального ремонта дома. Кроме того, указанный дом был включен в региональную программу по капитальному ремонту на 2020-2022 годы, однако работы проведены не были.

Провело следствие и экспертизу. Согласно заключению, в доме №29 на ул. Циолковского были выявлены многочисленные трещины в местах примыкания стен к несущим конструкциям, а также в стенах и полах подвала, на балконах. Обнаружены также существенные дефекты кровли.

– Несмотря на собранные следствием достаточные данные, указывающие на признаки халатности в действиях должностных лиц администрации и фонда капитального ремонта, 27 июля 2023 года прокурором Ворошиловского района Волгограда Хабаровым А.Н. постановление о возбуждении уголовного дела было отменено, – уточняет Буянова. – Данное решение было обжаловано в прокуратуру Волгограда, но заместителем прокурора Волгограда Юдиным И.А. в удовлетворении ходатайства органа следствия было отказано.

Тот факт, что прокуратура в Волгограде завернула дело об аварийной высотке, глава СК России принял очевидно с негодованием – Александр Бастрыкин поручил руководителю волгоградского СУ СКР Василию Семенову повторно возбудить дело и представить доклад о ходе и результатах расследования.

– Решение надзорного органа будет обжаловано вплоть до обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, – предупреждают о своих серьезных намерениях в следственном управлении.

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