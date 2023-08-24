Налоговики озвучили волгоградцам список платежей в срок до 28 августа





УФНС России по Волгоградской области напоминает налогоплательщикам, что на текущей неделе завершается срок уплаты ряда налогов, передает V102.RU.

Так, не позднее понедельника, 28 августа, необходимо оплатить:

- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2023 г.;

- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июль 2023 г.;

- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 июля по 22 августа 2023 г.;

- 1/3 НДС за 2 квартал 2023 г.;

- НДПИ за июль 2023 г.;

- налог на профессиональный доход за июль 2023 г.;

- акцизы за июль 2023 г.;

- налог за июль 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);

- ЕСХН за июль 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ).



