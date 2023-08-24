Налоговики озвучили волгоградцам список платежей в срок до 28 августа

Экономика 24.08.2023 09:27
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24.08.2023 09:27
УФНС России по Волгоградской области напоминает налогоплательщикам, что на текущей неделе завершается срок уплаты ряда налогов, передает V102.RU.
Так, не позднее понедельника, 28 августа, необходимо оплатить:
- ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль организаций за июль 2023 г.;
- страховые взносы по обязательному пенсионному, социальному, медицинскому страхованию за июль 2023 г.;
- сумму исчисленного и удержанного НДФЛ за период с 23 июля по 22 августа 2023 г.;
- 1/3 НДС за 2 квартал 2023 г.;
- НДПИ за июль 2023 г.;
- налог на профессиональный доход за июль 2023 г.;
- акцизы за июль 2023 г.;
- налог за июль 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ);
- ЕСХН за июль 2023 г., уплачиваемый в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя (согласно уведомлению, представленному в соответствии с п. 9 ст. 346.3 НК РФ).
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